Cortes de luz previstos para el lunes en Castellón. Descubre los municipios afectados aquí

Los trabajos de mantenimiento programados por Iberdrola en la red de distribución eléctrica provocarán nuevos cortes de suministro este lunes 13 de julio en distintos municipios de la provincia de Castellón.

Las interrupciones, de carácter temporal, afectarán a viviendas y establecimientos de Benicàssim, Benlloc, Burriana, Els Ibarsos, Navajas y Vall d'Alba.

Benicàssim

Los vecinos de Benicàssim se verán afectados por la mañana del lunes en distintas unidades de la calle Xarq Al-Andalus.

La actuación tendrá una duración de una hora y media.

Benicàssim Horario: 09:00 - 10:30 horas. Calle afectada: Cl Xarq Al-Andalus: 10, 16, 18, 20

Benlloc

En Benlloc, Iberdrola ha programado un corte de media hora que afectará a varias viviendas situadas en el entorno de la Partida Ermita y otras zonas próximas del municipio.

Benlloc Horario: 08:30 - 09:00 horas. Calles afectadas: Cl Partida: 9 1

Pd Ermita: 35, 159, 165

Po Uno: 149 PC

Burriana

Los vecinos de Burriana también se verán afectados por una interrupción del suministro eléctrico durante la mañana.

Los trabajos de mantenimiento alcanzarán varias calles del municipio.

Burriana Horario: 08:00 - 09:30 horas Calles afectadas: Cl Alcudia De Veo: 6

Cl Bejis: 6

Cl Suera: 10, 17 1

Els Ibarsos (La Serra d'En Galceran)

La actuación de mayor duración prevista para este lunes tendrá lugar en Els Ibarsos, donde el suministro permanecerá interrumpido durante cuatro horas.

El corte afectará a un elevado número de calles y plazas del núcleo urbano.

Els Ibarsos (La Serra d'En Galceran) Horario: 09:00 - 13:00 horas Calles afectadas: Av Castellon: 1 SN, 1 A, 1, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17 1, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 A, 26, 27, 28, 29 2, 29, 30, 31, 32 BI, 32, 33, 34, 36, 38, 40 1, 40, 42 1, 42, 44 1, 44, 46, 48, 58, 60

Av De La Rambla: 13

Av Del Campo: 1, 8, 14

Av Hermanas Nuñez Gasco: 1 SN, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 27

Cl Benafigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13

Cl Culla: 1, 2, 4

Cl Herrero: 2, 4

Cl Hostal: 1, 3

Cl La Era: 1 1, 1, 2, 3, 5 1, 5, 6, 7, 10 1, 11, 13, 15

Cl La Musa: 1

Cl Mayor: 2, 3 1, 3, 4, 6, 8

Cl Molino: 1, 2, 3, 4 2, 4, 5, 6, 7, 8 BI, 8, 10

Cl Mossen Matias Martinez: 5, 16

Cl Peña Golosa: 1, 3

Cl Rey D. Jaime: 1, 4

Cl San Jose: 2, 3, 4, 5, 6, 11

Cl San Pablo: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Cl Sierra: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Cl Useras: 2, 5, 6

Cn Cementerio: 2, 7, 17, 21, 31

Pz Iglesia: 1, 2, 4, 6, 14

Pz Mayor: 1 1, 1, 2 BI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 1, 18, 19, 20

Navajas

En la zona de Navajas , los trabajos de mantenimiento afectarán a distintas calles del municipio durante toda la mañana del lunes.

Navajas Horario: 08:30 - 12:30 horas Calles afectadas: Cl Altomira: 3, 5 BI, 6, 7, 9, 11

Cl Altura: 6, 8, 10

Cl Sagunto: 8, 9

Cl Tejerias: 9, 20, 22, 24, 30 1, 48, 50, 52, 54, 60, 70, 72, 80

Pd Terreros: 30, 33 PC, 40

Vall d'Alba

Vall d'Alba también registrará un corte programado del suministro durante la mañana.

La actuación afectará a varias calles del casco urbano y a una partida del municipio.

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Vall d'Alba Horario: 08:30 a 09:30 horas Calles afectadas: Av Pasillos: 2 1, 4, 6 1, 10, 15, 27 1, 37 1, 39, 4

Av Pou Ample: 1 1, 3

Cl L'Horta: 1, 5, 9 1, 11, 15 1

Cl Major: 1 PR, 1, 3 1

Cl Sol: 1, 3, 4, 6, 7, 8 1, 9, 10 1, 11, 12 1, 14, 15

Cl Travessia: 7

Po Veinticinco: 104 PC

Pz De La Constitucio: 9 1, 10 1, 11, 12

Pz Regata: 3, 4, 5, 6

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.