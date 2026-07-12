Cortes de luz previstos para el lunes en Castellón. Descubre los municipios afectados aquí
Los trabajos de mantenimiento continúan en la provincia, y aquí te traemos dónde esperar cortes de luz el lunes
Los trabajos de mantenimiento programados por Iberdrola en la red de distribución eléctrica provocarán nuevos cortes de suministro este lunes 13 de julio en distintos municipios de la provincia de Castellón.
Las interrupciones, de carácter temporal, afectarán a viviendas y establecimientos de Benicàssim, Benlloc, Burriana, Els Ibarsos, Navajas y Vall d'Alba.
Benicàssim
Los vecinos de Benicàssim se verán afectados por la mañana del lunes en distintas unidades de la calle Xarq Al-Andalus.
La actuación tendrá una duración de una hora y media.
Benicàssim
Horario: 09:00 - 10:30 horas.
Calle afectada:
- Cl Xarq Al-Andalus: 10, 16, 18, 20
Benlloc
En Benlloc, Iberdrola ha programado un corte de media hora que afectará a varias viviendas situadas en el entorno de la Partida Ermita y otras zonas próximas del municipio.
Benlloc
Horario: 08:30 - 09:00 horas.
Calles afectadas:
- Cl Partida: 9 1
- Pd Ermita: 35, 159, 165
- Po Uno: 149 PC
Burriana
Los vecinos de Burriana también se verán afectados por una interrupción del suministro eléctrico durante la mañana.
Los trabajos de mantenimiento alcanzarán varias calles del municipio.
Burriana
Horario: 08:00 - 09:30 horas
Calles afectadas:
- Cl Alcudia De Veo: 6
- Cl Bejis: 6
- Cl Suera: 10, 17 1
Els Ibarsos (La Serra d'En Galceran)
La actuación de mayor duración prevista para este lunes tendrá lugar en Els Ibarsos, donde el suministro permanecerá interrumpido durante cuatro horas.
El corte afectará a un elevado número de calles y plazas del núcleo urbano.
Els Ibarsos (La Serra d'En Galceran)
Horario: 09:00 - 13:00 horas
Calles afectadas:
- Av Castellon: 1 SN, 1 A, 1, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17 1, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 A, 26, 27, 28, 29 2, 29, 30, 31, 32 BI, 32, 33, 34, 36, 38, 40 1, 40, 42 1, 42, 44 1, 44, 46, 48, 58, 60
- Av De La Rambla: 13
- Av Del Campo: 1, 8, 14
- Av Hermanas Nuñez Gasco: 1 SN, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 27
- Cl Benafigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13
- Cl Culla: 1, 2, 4
- Cl Herrero: 2, 4
- Cl Hostal: 1, 3
- Cl La Era: 1 1, 1, 2, 3, 5 1, 5, 6, 7, 10 1, 11, 13, 15
- Cl La Musa: 1
- Cl Mayor: 2, 3 1, 3, 4, 6, 8
- Cl Molino: 1, 2, 3, 4 2, 4, 5, 6, 7, 8 BI, 8, 10
- Cl Mossen Matias Martinez: 5, 16
- Cl Peña Golosa: 1, 3
- Cl Rey D. Jaime: 1, 4
- Cl San Jose: 2, 3, 4, 5, 6, 11
- Cl San Pablo: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Cl Sierra: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
- Cl Useras: 2, 5, 6
- Cn Cementerio: 2, 7, 17, 21, 31
- Pz Iglesia: 1, 2, 4, 6, 14
- Pz Mayor: 1 1, 1, 2 BI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 1, 18, 19, 20
Navajas
En la zona de Navajas , los trabajos de mantenimiento afectarán a distintas calles del municipio durante toda la mañana del lunes.
Navajas
Horario: 08:30 - 12:30 horas
Calles afectadas:
- Cl Altomira: 3, 5 BI, 6, 7, 9, 11
- Cl Altura: 6, 8, 10
- Cl Sagunto: 8, 9
- Cl Tejerias: 9, 20, 22, 24, 30 1, 48, 50, 52, 54, 60, 70, 72, 80
- Pd Terreros: 30, 33 PC, 40
Vall d'Alba
Vall d'Alba también registrará un corte programado del suministro durante la mañana.
La actuación afectará a varias calles del casco urbano y a una partida del municipio.
Vall d'Alba
Horario: 08:30 a 09:30 horas
Calles afectadas:
- Av Pasillos: 2 1, 4, 6 1, 10, 15, 27 1, 37 1, 39, 4
- Av Pou Ample: 1 1, 3
- Cl L'Horta: 1, 5, 9 1, 11, 15 1
- Cl Major: 1 PR, 1, 3 1
- Cl Sol: 1, 3, 4, 6, 7, 8 1, 9, 10 1, 11, 12 1, 14, 15
- Cl Travessia: 7
- Po Veinticinco: 104 PC
- Pz De La Constitucio: 9 1, 10 1, 11, 12
- Pz Regata: 3, 4, 5, 6
Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.
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