La Diputación de Castellón refuerza la colaboración con Cocemfe Maestrat con la adquisición de un nuevo vehículo adaptado

La Diputación refuerza la colaboración con Cocemfe Maestat con un nuevo vehículo adaptado.

El vicepresidente provincial, Andrés Martínez, y la diputada del área de Bienestar Social, Marisa Torlà, han visitado esta semana la sede de la entidad para conocer de primera mano los programas que desarrolla, así como el nuevo vehículo adaptado, cuya adquisición ha sido posible gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Diputación y la asociación.

La institución provincial ha destinado 30.000 euros para el convenio que ha tenido como objeto la adquisición y adaptación de una nueva furgoneta que permitirá garantizar un acceso equitativo a los servicios y actividades que ofrece Cocemfe Maestrat, eliminando las barreras de movilidad que actualmente impiden o dificultan su inclusión.

“Con este convenio contribuimos a la mejora de la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad. Esta furgoneta facilitará el acceso a servicios esenciales, actividades sociales, deportivas y programas de sensibilización, favoreciendo una mayor autonomía y reduciendo la sobrecarga de las familias que, en muchas ocasiones, asumen en solitario durante el traslado”, ha destacado la diputada responsable del área, Marisa Torlà.

Este nuevo vehículo es el resultado del proyecto “red de apoyo integral: adquisición vehículo adaptado» de Cocemfe Maestrat. Una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la autonomía de las personas con discapacidad y de sus familias, garantizando su participación activa y en igualdad de condiciones en la comunidad.

“A través de este proyecto, no solo se mejorará la calidad de vida de las personas beneficiarias, sino que se fomentará un cambio estructural en la comunidad, impulsando una visión basada en la equidad, la accesibilidad universal y el respeto a la diversidad”, ha señalado la diputada provincial.

Cocemfe Maestrat lleva más de 17 años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad de la comarca del Baix Maestrat de Castellón ofreciendo apoyo integral, desde orientación laboral y estancias de ocio inclusivo hasta promoción de la autonomía personal y deporte adaptado.

Este convenio forma parte del compromiso de la Diputación de Castellón con la sociedad civil en procesos de mejora social. “Las personas son la principal prioridad de este gobierno provincial y vamos a seguir trabajando para eliminar las barreras y garantizar una red de atención más fuerte y cercana que potencien la inclusión”, ha resaltado el vicepresidente Andrés Martínez.

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Además de este convenio, destacar que la Diputación de Castellón cuenta con una línea de ayudas, por un importe total de 150.000 euros, destinada al mantenimiento de servicios de transporte adaptado prestado por las entidades sectoriales de la provincia. “Unas subvenciones que se integran dentro del compromiso de esta institución por garantizar y fomentar el bienestar social, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la autonomía personal”, ha añadido la diputada Marisa Torlà.