Solo falta un mes para el eclipse: Castellón ultima su plan de seguridad, tráfico y ocio

Comienza la cuenta atrás. Solo falta un mes para el eclipse solar total del 12 de agosto, el primero visible desde la Península en 114 años, desde 1912, y Castellón ultima un amplio dispositivo de seguridad, tráfico y emergencias ante la llegada masiva de visitantes y movilidad hacia los principales puntos de observación para lo que será otro hito, tras los del 18 de julio de 1860 y 30 de agosto de 1905.

En toda España se esperan 2 millones extra de desplazamientos de vehículos. La provincia será una de las zonas con mejor visibilidad, por lo que se prevé la llegada de viajeros procedentes de Cataluña y zona centro. Tanto la Jefatura Provincial de Tráfico como el Servei Català de Trànsit trabajan en los detalles de unos operativos que se comunicarán «en las próximas semanas», indicaron a este rotativo.

Parques naturales y sendas forestales

La concejala de Turismo Arantxa Miralles, junto al gestor cultural del Planetario de Castellón, Germán Peris / Mediterráneo

Los planes estatal y autonómico contemplan medidas especiales en carreteras, aparcamientos, litoral y espacios naturales. Brigadas y agentes vigilarán accesos y estacionamientos indebidos, así como comportamientos que puedan aumentar el riesgo de incendio. Los centros de interpretación de los parques naturales permanecerán cerrados y podrán establecerse restricciones temporales a la circulación de personas y vehículos por sendas, pistas y caminos forestales. «Nunca se ha vivido algo así en Castellón. Hay que tener muy claro desde dónde se verá el eclipse», advierte Germán Peris, coordinador de actividades del Planetario de Castelló y miembro del Comité de Expertos de la Generalitat. La totalidad apenas durará unos 90 segundos y el Sol estará muy bajo, a unos cuatro grados sobre el horizonte. «Si no se comprobó en los días espejo, se puede utilizar alguna aplicación de realidad aumentada, pues desde muchas azoteas o playas no se verá», indicó el coordinador.

Playas sin visibilidad y lluvia de Perseidas

Cuándo y dónde ver la lluvia de Perseidas en Castellón. / Mediterráneo

Peris alerta sobre playas como las de Benicàssim, donde el Bartolo, les Agulles de Santa Àgueda o determinados edificios bloquearán totalmente la visibilidad hacia el oeste. Como alternativa, recomienda acudir al punto oficial del Grau de Castelló, donde se preparan aparcamientos, transporte público, seguridad y actividades divulgativas y lúdicas. «Como hay lluvia de perseidas, de 23.30 a 1.30 horas se bajará la intensidad de las farolas del paseo para observarlo, sin apagarlas del todo por seguridad». Otra opción serán el resto de puntos oficiales de Onda, Benassal y Peñíscola, con antelación y aforos limitados.

Los ayuntamientos preparan sus propios planes de movilidad, control de accesos y restricciones horarias. Morella, por ejemplo, exigirá inscripción previa y gratuita para acceder a algunos puntos periféricos para observar el fenómeno astronómico. El Gobierno central ha pedido a la ciudadanía que planifique los desplazamientos con rigor, evite trayectos innecesarios y no se detenga en arcenes. «Se prevén congestiones severas y retenciones prolongadas antes y tras el eclipse», avisan.

Barcos recreativos en el mar y retenciones en las carreteras

El litoral contará con un dispositivo especial por la posible concentración de embarcaciones recreativas en el mar. Protección Civil activará desde el 6 de agosto la Unidad de Valoración de Riesgos en meteorología e incendios. Y ante una posible saturación de las redes móviles, se aconseja descargar antes los mapas, llevar el teléfono cargado y seguir solo los avisos oficiales.

El Gobierno central ha pedido a la ciudadanía una planificación rigurosa de sus desplazamientos, pues se prevén congestiones severas y prolongadas antes y después del eclipse, con horas de retenciones en carreteras principales y secundarias; y evitarlos, sobre todo, durante la oscuridad súbita, extremando la precaución.

Ponencia del eclipse a cargo de Jessica Rojas. / Mediterráneo

Curiosidades sobre el eclipse en Castellón

1. Actividades de astronomía

La web oficial eclipsesgva.es recopila una agenda de ocio en torno al eclipse del 12 de agosto. La Mancomunidad del Alto Palancia ha organizado sesiones de observación astronómica hasta el día 6.

2. ¿Se verá bien el eclipse donde vivo?

Si no pudiste comprobar si desde tu zona de residencia se veía bien en los días espejo, solo te queda simular con realidad aumentada en https://visor.trioeclipses.es o apps como Eclipse Calculator. Apunta al horizonte oeste para validar tu zona de visión y pincha la cámara.

3.¿Cuándo empieza y cuánto durará?

Comenzará a las 19.37 h., cuando la Luna empezará a cubrir el disco solar. La fase total de oscuridad será entre 20.31 h y 20.33 h.(1 minuto y 34 seg). Acaba al ponerse el sol, en el horizonte oeste.

4.Alojamientos llenos y tarifas de 2.000 €

Castellón es una de las provincias de España con mejor visibilidad. Por ello la elevada demanda ha llenado alojamientos con reservas desde hace más de un año y precios de hasta 2.000 € por noche.

5.Baja contaminación lumínica y Perseidas

La noche del 12 al 13 de agosto también se prevé luna nueva y lluvia de Perseidas. En Castelló se habilitará un espacio especial hasta las 1.30 h. El máximo visible es de madrugada, de 4.00 a 6.00 h.

6.Excursiones y turistas cazaeclipses

Castellón será un trasiego de visitantes fans del astroturismo, como los cazaeclipses llegados de Japón y EEUU. Las agencias ofrecen desde excursiones en bus a Morella a rutas en barco por el mar y cava.

7.Consumo inspecciona las gafas

La observación segura exige gafas con filtro solar certificado ISO 12312-2:2015 impreso. La Diputación de Castellón ha distribuido 24.000 gafas; y el Ayuntamiento de Castelló, más de 12.000.

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Kmy Ros

Cuatro puntos oficiales para la observación del eclipse

Varias personas observan un eclipse. / EFE

Castelló: Divulgador en directo

Con 3 km de playas del Gurugú y Pinar idóneas para observar (aforo 60.000), habrá cortes de tráfico, más transporte público, espectáculos y foodtrucks. El Planetario proyectará por la mañana un pase continuado de Eclipse. Divulgadores de prestigio lo retransmitirán en directo.

Para vivir al máximo la experiencia del eclipse total solar el próximo 12 de agosto, Castellón desplegará una amplia programación gratuita que se desarrollará durante toda la jornada en dos espacios principales: el Escenario Sol, situado junto al Planetario y la playa del Pinar, y el Escenario Luna, en la playa del Gurugú. Cabe recordar que el fenómeno será visible a lo largo de 3 km de costa entre estas dos playas (Pinar y Gurugú) y desde la misma arena.

Desde la mañana, ambos escenarios acogerán charlas y actividades divulgativas dirigidas por algunos de los principales referentes de la comunicación científica en España, entre ellos Javier Santaolalla y Josep Calatayud, acompañados por otros divulgadores de reconocido prestigio.

La programación incluirá además talleres familiares e infantiles, proyecciones especiales en la cúpula del Planetario, animación con música, danza y teatro en los momentos previos al eclipse, el seguimiento en directo del fenómeno desde ambos escenarios y, como broche final, una observación de las Perseidas o "Lágrimas de San Lorenzo" durante la noche. Además, el Ayuntamiento de Castelló continúa ultimando los preparativos del evento en el que participarán 140 personas voluntarias que colaborarán en las labores de información, orientación y apoyo al público durante toda la jornada.

Peñíscola: Aforo para 5.000 personas

El punto oficial es el nuevo párking disuasorio que conecta con Peñismar, en la zona norte. Tiene aforo para 5.000 personas y cuenta con servicios como recarga de botellas de agua, baños portátiles y punto informativo. Desde la playa no se verá, por la franja montañosa.

Benassal. Desde Harvard y Chicago

Prevé una caminata de 3,5 km (con preinscripción) a la ermita de Sant Cristófol, único punto oficial rural, con aforo para 1.000 (con preinscripción), foodtrucks y charlas de cosmólogos como Carlos Argüelles (Universidad de Harvard), Albert Stebbins (Chicago) y de València.

Benassal se prepara para vivir una jornada excepcional con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026, para cuya observación se ha habilitado como punto oficial la ermita de Sant Cristòfol. La programación arrancará por la mañana con visitas guiadas al centro histórico, mientras que a las 17.00 horas partirá desde la plaza Joaquín Ballester una subida colectiva a pie hasta la ermita. El recorrido, de 3,5 kilómetros y 300 metros de desnivel, incluirá una parada en el punto de abastecimiento de la Font d’en Segures.

La llegada a Sant Cristòfol está prevista entre las 18.30 y las 19.00 horas. A las 19.30 horas tendrá lugar una charla científica introductoria con la participación de Óscar Vives García y Gabriela Alejandra Barenboim Szuchman, catedráticos e investigadores del Departamento de Física Teórica y del Instituto de Física Corpuscular de la Universitat de València; Carlos Argüelles Delgado, investigador de la Universidad de Harvard especializado en física de partículas y cosmología; y Albert Stebbins, investigador de la Universidad de Chicago y Fermilab, experto en cosmología.

A partir de las 20.30 horas comenzará la observación guiada y segura del eclipse total de Sol, con un seguimiento divulgativo de todas sus fases, incluida la fase parcial posterior. La jornada continuará a las 22.00 horas con un concierto instrumental a cargo de Roger Lozano, a la guitarra, y Sico Ayala, en la percusión, con un repertorio de boleros, flamenco, rumba y bulería. Además, los asistentes podrán disfrutar de la observación de las Perseidas, cuya máxima actividad se espera durante la madrugada del 12 al 13 de agosto.

La participación requiere inscripción previa obligatoria. La organización recomienda llevar agua, calzado cómodo, protección solar y ropa de abrigo, así como un punto de luz para el descenso, que será responsabilidad de cada participante. También habrá servicio de transporte con plazas limitadas y restauración a cargo de La Terreta Food Truck.

Onda: La única fortaleza

El castillo de Onda es la única fortaleza habilitada. A partir de les 16.00 horas se restringirá el tráfico, aunque el castillo abrirá a las 18.00 h, por orden de llegada y hasta completar aforo (1.500 en el interior). Otra zona con visibilidad es la de los cubos de yeso.

Estos son los 10 puntos clave del Plan de Protección Civil

El Gobierno ha aprobado dos planes específicos para el eclipse solar del 12 de agosto: uno de Seguridad y otro de Protección Civil. El Plan Especial de Seguridad busca garantizar la seguridad ciudadana, ordenar la movilidad, proteger infraestructuras críticas y atender a los visitantes. Policía y Guardia Civil desplegarán dispositivos preventivos en carreteras, aparcamientos, núcleos urbanos y principales puntos de observación. Se reforzará la regulación del tráfico para prevenir atascos, colapsos en accesos y retornos masivos tras el eclipse. Los puertos, aeropuertos y otros nodos de transporte deberán mejorar la señalización, iluminación, megafonía y organización de viajeros. Habrá un dispositivo especial en el litoral ante la previsión de una gran concentración de embarcaciones recreativas para observar el eclipse desde el mar. Se reforzará la atención a turistas extranjeros mediante oficinas de denuncia, traductores y el Servicio de Atención al Turista Extranjero. Protección Civil activará desde el 6 de agosto la Unidad de Valoración de Riesgos, con especial vigilancia de la meteorología y los incendios forestales. Las administraciones trabajan con un visor que recoge los puntos de observación y su capacidad, además de medidas para evitar la saturación de redes de telecomunicaciones. Consumo ha iniciado una campaña de inspección de gafas para observar eclipses, tanto en tiendas como en comercio electrónico, para verificar que cumplen los requisitos de seguridad.

Plan de Gestión del Eclipse de la Comunitat Valenciana: 10 conclusiones prácticas

Imagen de una chica con gafas para el eclipse. / Mediterráneo

La ciudadanía debe utilizar gafas homologadas para eclipses y evitar mirar directamente al Sol, incluso durante las fases parciales, porque las lesiones oculares se consideran uno de los riesgos críticos del evento. Conviene acudir a puntos oficiales de observación, ya que estarán mejor preparados en materia de accesos, aforos, información, asistencia sanitaria y respuesta ante emergencias. Los desplazamientos deben planificarse con mucha antelación. Se prevén atascos, aparcamientos saturados y cortes temporales, por lo que se recomienda utilizar transporte público y seguir los itinerarios señalizados. Nunca se debe detener el vehículo en arcenes, carreteras o zonas no habilitadas para observar el eclipse, porque estas paradas pueden bloquear el tráfico y los corredores de emergencia. Al celebrarse el 12 de agosto, será necesario llevar agua, protección solar, gorra, ropa adecuada y repelente de insectos, ante el riesgo de calor, deshidratación, quemaduras y picaduras. Las familias deberían acordar previamente un punto de encuentro y facilitar a los menores algún sistema de identificación, debido al riesgo de pérdidas en zonas con grandes concentraciones de público. La información meteorológica puede provocar cambios de última hora en los desplazamientos. Por ello, hay que consultar únicamente avisos oficiales de AEMET, 112 y Generalitat y evitar decisiones improvisadas para buscar zonas sin nubes. En espacios naturales se deberá respetar la capacidad de los lugares, los accesos autorizados y las restricciones de circulación. No se debe abandonar basura, generar ruido ni entrar con vehículos en zonas sensibles. Está prohibido encender fuego en terrenos forestales y en sus proximidades. La jornada coincidirá con un periodo de elevado riesgo de incendios y podrán establecerse cierres o limitaciones adicionales. Las redes móviles pueden saturarse, por lo que conviene descargar previamente mapas, entradas, ubicaciones y teléfonos importantes, mantener el móvil cargado y prestar atención a los sistemas oficiales de alerta.

Noticias relacionadas

Dispositivo Preventivo del Eclipse Solar: el decálogo

Veraneantes en Castelló junto a una de las duchas de la playa del Gurugú. / GABRIEL UTIEL BLANCO