¿Llega otra ola de calor a Castellón? La previsión de Aemet prevé un día con máximas de 42 grados

La primera ola de calor del verano trajo a la provincia temperaturas superiores a los 40 grados. En los últimos días, las temperaturas han dado un relativo respiro a los castellonenses y a todos aquellos que nos visitan. La pregunta ahora es qué nos espera la semana que viene: ¿viviremos la segunda ola de calor del verano, que sí parece que se puede dar en algunos puntos de España?

Para contestar esta cuestión, nada mejor que acudir a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Lunes

El lunes, las temperaturas se mantendrán en valores bastante suaves para lo que suele traernos el verano en los últimos años. En la costa, las máximas se situarán entre los 29 y los 33 grados, y en el interior pueden llegar a los 34 en el Alto Palancia y en zonas del prelitoral como Onda y Atzeneta.

Martes

El martes, Aemet contempla un ligero aumento de los termómetros que no afectará a los municipios del litoral. En zonas del Alto Palancia y en Els Ports puede llegarse a los 35 grados.

Temperaturas máximas y mínimas previstas en Castellón para el próximo martes. / Aemet

Miércoles

El miércoles, de cumplirse las previsiones, será el día más caluroso de la semana, con máximas que pueden llegar a los 42 grados en Segorbe y en el entorno de los 40 en las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares. También se notará la subida del mercurio en la costa, con máximas de 36.

Jueves

Día en el que habrá un reseñable descenso de las temperaturas en toda la provincia, que incluso puede llegar a los cinco grados en las zonas donde hizo más calor el día anterior.

Viernes

De nuevo el calor intenso se apoderará del interior sur de la provincia, aunque sin llegar a superar los 40 grados. En el resto de comarcas, las máximas se mantendrán entre los 31 y los 36.

Temperaturas previstas para el próximo viernes en Castellón. / Aemet

Sábado

El sábado llega otro ligero descenso de los registros que se notará más en el interior. En el litoral, se mantendrán en valores parecidos a los del día precedente.

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Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón: