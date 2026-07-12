Movilizados por un incendio en una vivienda unifamiliar en Alcossebre

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados este domingo por un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de Alcossebre, en el término municipal de Alcalà de Xivert.

Según ha informado los bomberos, el aviso ha requerido la intervención de medios del parque de la Plana Alta, que se han desplazado hasta la zona para actuar sobre las llamas y evitar que el fuego pudiera propagarse al resto del inmueble.

El foco, en la cocina

Las llamas han afectado a la cocina, donde se han producido los daños materiales, pero ya ha quedado controlado. Los efectivos han trabajado en las labores de extinción, ventilación y revisión del inmueble para asegurar la zona.

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Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y medios sanitarios, aunque no se han registrado personas heridas según el avance del parte oficial.