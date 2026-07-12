El problema de la falta de relevo: Uno de cada diez trabajadores de Castellón supera los 60 años

Los mayores de 60 años cada vez tienen más peso en Castellón. Se nota a pie de calle y también en las empresas. La presencia de los llamados baby boomers, la generación más numerosa de la historia y que comprende a los nacidos entre 1958 y 1975, unido a que cada vez es más complicado retirarse antes de la edad legal de jubilación, ha provocado que los trabajadores senior alcancen cifras nunca vistas. En la provincia, quienes tienen más de 60 años y continúan en el tajo ya son más de 25.000, el doble que hace tan solo diez años.

El último Observatorio de las Ocupaciones del Sepe, con datos al cierre del 2025, revelan que los afiliados de 60 años y más ya suponen el 9,73% del total en Castellón. Y aunque se trata de un porcentaje ligeramente inferior a la media nacional (10,40%), la realidad es que en muy poco tiempo el peso de los profesionales senior prácticamente se ha duplicado. Hace diez años, los cotizantes mayores de 60 años solo representaban el 6,48% (12.776 en números absolutos). Lo peor, dicen todos los pronósticos, está por llegar: hoy la edad media de los trabajadores es de 43 años, pero al ritmo actual todo apunta a que en 2030 los profesionales de más de 45 años supondrán cerca del 55% de la población activa.

El envejecimiento de las plantillas supone un reto, y no pequeño, para las empresas pero hay sectores donde la situación es más grave. En Castellón la palma se la llevan las empleadas de hogar, los profesionales dedicados a la limpieza de edificios y jardinería. En el primer caso, los mayores de 60 años suponen el 21,52% del total de afiliados, mientras que en el segundo son el 13,75%. "El relevo generacional se convierte en un factor estratégico para el mercado laboral, puesto que puede abrir oportunidades tanto para la incorporación de nuevos perfiles como para la reconversión profesional de trabajadores de sectores en transformación", concluye el informe del Sepe que matiza que gran parte de las vacantes futuras "no vendrán tanto de la expansión del empleo, sino del reemplazo, ya que habrá que cubrir esos puestos".

Además de las empleadas de hogar y las actividades de limpieza, hay otros sectores con una plantilla que peina canas. En la Administración pública, por ejemplo, el 13,30% de los trabajadores ha superado los 60 años, mientras que en las actividades jurídicas y de contabilidad el porcentaje es muy similar. Sanidad, agricultura, transporte, construcción y comercio al por mayor son otros sectores cuyo peso de la plantilla senior supera el 10%.

Menos júniors en activo

A la misma velocidad con la que crecen los trabajadores que en Castellón tienen más de 60 años, baja el peso de los profesionales más jóvenes. Un dato: en la provincia los profesionales de menos de 30 años apenas representan el 13,9% (35.078 de un total de 251.078). Hace una década los trabajadores de entre 16 y 19 años suponían el 12% de la fuerza laboral. ¿El motivo? El efecto de años de tasas de natalidad a la baja, pero también el hecho de que muchos jóvenes deciden alargar su formación y retrasar su incorporación al mundo laboral antes un mercado de trabajo cada vez más competitivo.