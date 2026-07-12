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La suerte sonríe a la provincia de Castellón: Un único acertante se lleva una lluvia de dinero en el Gordo de la Primitiva

El boleto, sellado en Orpesa, se ha quedado a solo un número de hacerse con el bote millonario de este domingo

Imagen de la administración en la que se ha repartido el boleto ganador.

Imagen de la administración en la que se ha repartido el boleto ganador. / Google Maps

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Rafael Fabián

Rafael Fabián

El sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado este domingo, 12 de julio de 2026, ha dejado un premio de 162.433,69 euros en Orpesa del Mar. El boleto agraciado fue validado en la Administración de Loterías número 1 de la localidad, situada en el número 65 de la calle Goya.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 14, 53, 46, 28 y 6, mientras que el número clave fue el 6. El boleto sellado en Orpesa ha obtenido un premio de segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos sin acertar el reintegro o número clave.

Según el reparto de premios del sorteo, únicamente se ha registrado un boleto acertante de segunda categoría, por lo que el premio unitario asciende a 162.433,69 euros. No hubo, en cambio, boletos de primera categoría, reservada para quienes aciertan los cinco números y el número clave.

Al no existir acertantes de primera categoría, el bote generado se pondrá en juego en el próximo sorteo del Gordo de la Primitiva, que se celebrará el domingo. Un único ganador de la máxima categoría podría obtener entonces 10,9 millones de euros.

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El Gordo de la Primitiva se sortea exclusivamente los domingos. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números de una tabla compuesta por 54 opciones, del 1 al 54. El precio de cada apuesta es de 1,50 euros.

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