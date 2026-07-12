Se desprende parte del techo en una zona interna del Hospital General de Castellón
El incidente se ha producido este domingo en un pasillo del Servicio de Radiodiagnóstico, sin causar heridos ni afectar a espacios de acceso para pacientes
El Servicio de Mantenimiento e Infraestructuras del Hospital General de Castellón ha intervenido este domingo, 12 de julio, tras el desprendimiento accidental de parte del techo en una zona de pasillo interno del Servicio de Radiodiagnóstico.
Según han informado fuentes de toda solvencia a este periódico, el incidente se ha producido este mediodía y no ha causado heridos. El área afectada es un espacio de uso interno al que no acceden pacientes, por lo que el desprendimiento no se ha registrado en una zona asistencial abierta al público.
Los equipos de Mantenimiento e Infraestructuras han actuado para asegurar el pasillo y garantizar las condiciones de seguridad en el entorno afectado. Todo apunta a que los daños no afectarán en los próximos días a las citas previstas por los pacientes que tenían que acudir al centro hospitalario.
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Los responsables del centro están estudiando las posibles causas del desprendimiento para determinar qué ha provocado la caída de parte del techo. La investigación continúa abierta aunque lo que sí está confirmado es que no hay que lamentar daños personales por este suceso.
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