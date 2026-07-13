El calor resiste en Castellón: la previsión ya avisa de un posible nuevo episodio cálido

Este fin de semana se han vivido temperaturas cálidas en Castellón. Los termómetros de varios puntos de la provincia registraron datos en torno a los 32 grados, como en Morella, Atzeneta del Maestrat o Forcall. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), la máxima más elevada se registró el sábado en Zorita del Maestrazgo, donde el mercurio aumentó hasta los 35 grados.

Ahora, la Comunitat Valenciana se prepara para un posible nuevo episodio cálido. Los modelos ya advierten de un nuevo repunte de las máximas que podrá dejar un calor intenso en Castellón durante los próximos días.

Noches tórridas

De momento, esta noche los termómetros no darán tregua y Castellón continuará sufriendo temperaturas sofocantes. En el litoral de la provincia, el mercurio registrará temperaturas tórridas, es decir superiores a los 25 grados. Así, las localidades de la costa castellonense podrán alcanzar los 27 grados. En el resto del territorio, los valores serán tropicales, por lo que superarán los 20 grados e incluso llegarán a los 24. Sin embargo, algunos municipios del interior no superarán este umbral y se mantendrán por debajo de los 20 grados. Esto ocurrirá en localidades del norte como Vilafranca o Vistabella, y en algunas del sur como Higueras o Barracas.

Los termómetros rozan los 35 grados

Durante las horas centrales del día, los termómetros de Castellón alcanzarán la temperatura máxima. En gran parte de la provincia se superarán los 30 grados, siendo estas las máximas pronosticadas para mañana según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet):

Atzeneta del Maestrat : 35 grados

: 35 grados Segorbe : 34 grados

: 34 grados Montanejos : 34 grados

: 34 grados Onda : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 34 grados

: 34 grados Zorita del Maestrazgo : 34 grados

: 34 grados Azuébar : 33 grados

: 33 grados Bejís : 33 grados

: 33 grados Cinctorres: 33 grados

De cara a la jornada de miércoles, los modelos alertan de un nuevo repunte de las máximas. Los termómetros podrán registrar hasta los 40 grados en varias localidades de Castellón, donde se espera alcanzar los 42 grados en Alto Palancia. Si las temperaturas se mantienen, la Comunitat Valenciana podrá sufrir un nuevo episodio de calor, esta vez más intenso y prolongado.

Intervalos nubosos y precipitaciones

Durante las primeras horas de mañana, los cielos del litoral castellonenses se presentarán muy nubosos incluso llegarán a estar cubiertos. Con el transcurso de las horas, los cielos de la costa se despejarán y se dará paso a intervalos nubosos en el interior de Castellón. Esta nubosidad podrá dejar precipitaciones en puntos del interior de la mitad norte, aunque la probabilidad es baja (15-35%). De cara a la noche, los cielos se mantendrán despejados y podrán presentar intervalos de nubes altas en toda la provincia.

Probabilidad de precipitaciones para el martes 14 de julio entre las 12.00 y 18.00 horas / Aemet

Riesgo de incendios

Castellón sufrirá viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado por la tarde. Para hoy lunes, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales. En la provincia, el riesgo es alto en el interior y se mantiene bajo en el litoral. Aun así, es importante extremar las precauciones debido a las altas temperaturas.

Próximas jornadas

De cara a la jornada de miércoles, los modelos alertan de un nuevo repunte de las máximas. Los termómetros podrán registrar hasta los 40 grados en varias localidades de Castellón, donde se espera alcanzar los 42 grados en Alto Palancia.

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Esta es la previsión para los próximos días según Aemet: