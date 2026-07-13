Castellón se llena de piscinas: ya roza las 20.000 pese a vivir junto al mar

Castellón tiene la suerte de estar junto al mar, pero cada vez son más las viviendas que tienen piscina. Y eso que no se trata de una inversión barata. En plena sucesión de olas de calor y con veranos cada vez más largos, la provincia sigue ampliando su parque de instalaciones de baño hasta alcanzar el récord de 19.978, según los últimos datos del Catastro correspondientes a este mismo año. La cifra supone 1.173 más que en 2022, cuando las piletas eran 18.805.

La radiografía que ofrece Catastro con el número de piscinas de norte a sur de Castellón aporta muchos datos sobre cómo ha ido evolucionando la provincia. De un vistazo, la mayor densidad de piscinas (tanto públicas como sobre todo privadas) se sitúa en la franja litoral coincidiendo con el peso poblacional de la costa frente al interior. Por volumen, la clasificación la encabeza Castelló con 2.638 piscinas, seguida de Benicàssim, con 2.383, y Vinaròs, con 1.630. También figuran en la parte alta otros municipios como Onda (1.537) y Vila-real (1.357), donde pesa la presencia de viviendas unifamiliares, masets y nuevas promociones residenciales con piscina comunitaria. O dicho de otra manera: estos cinco municipios concentran casi la mitad de todas las piscinas de la provincia.

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En términos de densidad, el mapa cambia. Localidades menos pobladas como Borriol o Sant Jordi aparecen entre las que tienen una mayor proporción de piscinas respecto a sus habitantes, por la presencia de urbanizaciones, viviendas aisladas y casas de campo.

Pero más allá del reparto por municipios de este tipo de instalaciones, para los expertos el crecimiento responde también al cambio en el mercado inmobiliario. Buena parte de los nuevos residenciales se diseñan ya con piscina comunitaria, un equipamiento que hace años podía considerarse un lujo y que ahora se percibe como un valor añadido para soportar veranos cada vez más calurosos. En un escenario de noches tropicales, máximas por encima de los 35 o 40 grados y episodios de calor extremo más frecuentes, la piscina gana peso como refugio doméstico.

Entre 13.000 y 30.000 euros

El boom de estas instalaciones tiene también una lectura económica. Construir una piscina no es precisamente barato y, aunque el coste varía mucho en función del tamaño, el tipo, los materiales o de si se trata de una piscina de obra, prefabricada o desmontable, la realidad es que el precios oscilan entre los 13.000 y los 30.000 euros. A esta cantidad hay que sumar la licencia municipal, que suele representar entre el 4% y el 6% del presupuesto y que, en muchos casos, ronda los 1.000 euros.

Otro aspecto a tener en cuenta, explican desde las empresas consultadas, es el mantenimiento. «No es muy costoso, porque cada vez hay más tecnología y materiales que lo facilitan", detallan.

Si en Castellón la cifra de piscinas se aproxima a 20.000, en el conjunto de la Comunitat se superan las 252.000 instalaciones al aire libre. La valenciana es, de hecho, la segunda autonomía con mayor número, solo por detrás de Andalucía. Alicante concentra más de la mitad del total autonómico, con más de 130.000 piscinas, frente a las más de 102.000 de Valencia.

Alquiler por horas

El fenómeno ha dado incluso lugar a nuevos usos. En los últimos años se han popularizado plataformas que permiten alquilar piscinas privadas por horas. En Castellón ya se pueden encontrar anuncios en aplicaciones como Swimmy o Cocopool y el sistema de funcionamiento es muy similar al de cualquier portal de reservas de alojamientos. El usuario busca la piscina que mejor encaja con sus planes, indica cuántas personas acudirán y durante cuántas horas quiere alquilarla, y la plataforma calcula el importe final.

La tarifa depende del número de asistentes y del tiempo de uso. En una de las piscinas con jardín ubicada en Benicàssim y quese anuncia en la actualidad, un grupo de entre 6 y veinte personas que reserve la instalación durante toda la jornada, de 11.00 a 19.00 horas, debe pagar 120 euros por hora, lo que eleva la factura total a 960 euros por un solo día.

Los anuncios suelen detallar los servicios incluidos: jardín, ducha, tumbonas, barbacoa, mesas, sillas, wifi, jacuzzi o zonas de sombra, así como el nivel de privacidad de la piscina.