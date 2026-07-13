¿Dónde cortarán la luz esta semana en Castellón? Encuentra la lista de municipios afectados aquí
La compañía eléctrica ha programado interrupciones temporales en varios municipios de la provincia durante la semana
La provincia de Castellón registrará cortes programados de suministro eléctrico a lo largo de esta semana.
Las interrupciones, de carácter temporal, afectarán a viviendas y comercios de varios municipios de la zona.
Martes 14 de julio
Benicàssim
Varias unidades de la urbanización Las Palmas en Benicàssim se verán afectadas por la mañana del martes durante dos horas.
Benicàssim
Horario: 09:00 - 11:00 horas.
Calles afectadas:
- Av La Pobla (Urb. Las Palmas): 1, 3, 5, 9, 15, 17 PR, 21, 23
- Av Les Palmes (Urb. Las Palmas): 7, 8, 9 BI 5, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- Cl Carrasca (Ur.Las Palmas): 293, 295
- Cl Del Bosc (Urb. Las Palmas): 1, 3, 4 I, 5, 6 B, 6, 8, 9 PR, 16 I, 18 I
- Cl El Coscoll (Urb. Las Palmas): 3, 7, 9, 11, 298
- Cl Els Albers (Urb. Las Palmas): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Cl Els Pins (Urb. Las Palmas): 1, 3, 4, 7, 8, 12, 16
- Cl Eucaliptos (Urb. Las Palmas): 3
- Cl Geranies (Urb. Las Palmas): 1
- Cl Las Adelfas (Urb. Las Palmas): 3
- Cl Les Garroferes (Urb. Las Palmas): 1, 2, 4
- Cl Parreta Alta: 13
La Vall d'Uixó
El corte que más tiempo y zonas abarca se dará en La Vall d'Uixó, donde se esperan tres interrupciones durante el día.
La primera suspensión comenzando a las 07:00 horas y la última finalizando a las 14:30 horas.
La Vall D'Uixó
Corte 1
- Horario: 07:00 - 07:30 horas.
Calles afectadas:
- Av Corazon Jesus: 31, 33, 34 PR, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62 1, 62, 68, 70 ., 70, 71 1, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79 1, 79, 80 1, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92
- Cl Burriana: 4, 8, 10
- Cl Castellon: 20, 21, 22, 23, 26
- Cl Doctor Marañon: 2 A, 2, 3, 4, 5, 6, 10
- Cl Guitarrista Tarrega: 14, 18, 26 1, 31 PR, 33, 35
- Cl Octavi Ten I Orenga: 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19
- Cl Severo Ochoa: 4
- Cl Valencia: 13
Corte 2
- Horario: 08:00 - 09:00 horas.
Calles afectadas:
- Cl Doce (Bº Carbonaire): 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 6, 8 1, 8, 14 1, 20, 47
- Tr Ocho (Bº Carbonaire): 53 BI
Corte 3
- Horario: 14:00 - 14:30 horas.
Calles afectadas:
- Av Corazon Jesus: 31, 33, 34 PR, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62 1, 62, 68, 70 ., 70, 71 1, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79 1, 79, 80 1, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92
- Cl Burriana: 4, 8, 10
- Cl Castellon: 20, 21, 22, 23, 26
- Cl Doctor Marañon: 2 A, 2, 3, 4, 5, 6, 10
- Cl Guitarrista Tarrega: 14, 18, 26 1, 31 PR, 33, 35
- Cl Octavi Ten I Orenga: 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19
- Cl Severo Ochoa: 4
- Cl Valencia: 13
Miércoles 15 de julio
Borriol
En Borriol, Iberdrola ha programado un corte de una hora y media que afectará a varias viviendas de la urbanización La Coma.
Borriol
Horario: 12:00 - 13:30 horas.
Calles afectadas:
- Av Mediterraneo (Ur. La Coma): 36
- Cl Tramontana (Urb. La Coma): 6, 14 1, 14, 16
Castelló de la Plana
De 08:00 a 10:00 de la mañana sufrirán interrupciones de la red algunas viviendas ubicadas en el centro de la ciudad de Castelló.
Castelló de la Plana
Horario: 08:00 - 10:00 horas.
Calles afectadas:
- Cl Lope De Vega: 1
- Cl San Felix: 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29
Jueves 16 de julio
Grao de Castelló
En la costa, el Grao de Castelló se verá afectado por una interrupción del suministro eléctrico prolongada de ocho horas en una única unidad.
Grao de Castelló
Horario: 08:00 - 16:00 horas.
Calle afectada:
- Mz Recin Puerto-Muelle La Ceramica: 3
Viernes 17 de julio
Benlloc
Los vecinos de Benlloc se verán afectados el próximo viernes, donde el suministro permanecerá interrumpido durante media hora.
Benlloc
Horario: 16:00 - 16:30 horas.
Calles afectadas:
- Cl Partida: 9 1
- Pd Ermita: 35, 159, 165
- Po Uno: 149 PC
Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.
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