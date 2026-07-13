Novedades sobre la 'autopista eléctrica' de Castellón: habrá obras inminentes

El proyecto energético más importante para Castellón, la construcción de la línea entre Morella y La Plana, recibió recientemente el espaldarazo definitivo del Gobierno con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la autorización de la construcción de la infraestructura, además de los permisos para desmontar las instalaciones actuales, mediante la concesión de la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública del conjunto de la línea.

La actuación consiste en la puesta en marcha de una línea de doble circuito de 400 kilovoltios (kV) de tensión entre las subestaciones de Morella y La Plana, con una longitud de 86,94 kilómetros y una inversión de más de 60 millones de euros.

Inicio de las obras

Ahora, apenas tres semanas después de la aparición en el BOE, la compañía responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, Red Eléctrica, ha anunciado que de manera inminente se llevarán a cabo las obras. "A partir de esta semana se iniciarán los trabajos de construcción, respetando en todo momento los periodos de nidificación de aves, que en algunos casos abarcan el periodo comprendido entre los meses de enero y julio", señalan desde la compañía.

Además, detallan que en estos momentos "ya se cuenta con la cimentación de 74 apoyos ejecutada", mientras que ahora "se iniciarán los trabajos de cimentación de nuevos apoyos en distintos tramos del trazado donde ya se han alcanzado acuerdos con los propietarios de los terrenos, como ocurre en la mayor parte de la línea".

Dos décadas de tramitación

El objetivo que se persigue es tener la nueva línea en servicio dentro de dos años, a finales de 2028. La MAT Morella-La Plana se ha estado tramitando desde hace casi dos décadas, y ha sido objeto de cambios de trazado y un profundo debate sobre la afectación a las localidades del interior de la provincia, con alegaciones vecinales, protestas en la calle y la oposición de varios ayuntamientos. La conducción eléctrica pasará por Almassora, Castelló de la Plana, Borriol, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Vall d'Alba, les Useres, Culla, Atzeneta del Maestrat, la Torre d'en Besora, Benassal, Vilafranca, Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres y Morella.

Los 16 municipios por los que cruzará la MAT en Castellón. / MEDITERRÁNEO

Desde Red Eléctrica defienden la necesidad de la instalación para "reforzar la fiabilidad, eficiencia y sostenibilidad del suministro eléctrico en la provincia de Castellón, facilitando el avance de la transición energética". La infraestructura "vertebrará el territorio garantizando la viabilidad de su desarrollo industrial, a través de la descarbonización de sectores productivos tan relevantes a nivel local como el cerámico, así como favoreciendo la atracción de nuevos proyectos o la producción de combustibles verdes", añaden.

Transición energética

La compañía afirma que su puesta en servicio "es clave para posibilitar la generación de actividad industrial y empleo". Sobre las discrepancias, defiende que ha mantenido "el contacto con los agentes del territorio, como ayuntamientos y otros grupos de interés, generando un espacio de diálogo, coordinación y entendimiento para hallar soluciones de consenso y ámbitos de colaboración para el desarrollo social local".

La necesidad de contar con una infraestructura eléctrica adecuada a las actuales necesidades ha sido puesta de manifiesto en diferentes ocasiones. Especialmente ante el proceso de descarbonización de la industria, que requerirá nuevas instalaciones para el transporte de la electricidad. En este sentido, Red Eléctrica anunció la semana pasada la ampliación de la subestación de Betxí, para "dotar a la comarca de La Plana Baixa y a la provincia de una red más robusta, con una mayor capacidad de absorber el crecimiento de la demanda asociado tanto al tejido industrial, especialmente el sector cerámico, como al consumo residencial".