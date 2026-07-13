Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena expolio CastellónParaíso fresco Vila-realFran Sanchis lucha contra el cáncerOferta LidlGuardia CivilAyuda del Gobierno
instagramlinkedin

PortCastelló consolida su crecimiento en tráfico de mercancías con un incremento del 7,4% durante el primer semestre de 2026

Los principales países con los que el recinto mantiene relación comercial son Turquía, Marruecos, Brasil, Kasakstan, Canadá, Libia, Italia y Rumania.

Barco contenedores en PortCastelló.

Barco contenedores en PortCastelló. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

La Autoridad Portuaria de Castellón ha cerrado el primer semestre de 2026 creciendo un 7,4% en tráfico de mercancías en comparación con el mismo periodo del año anterior y roza ya los 10 millones de toneladas movidas en sus muelles. Así, entre enero y junio, el tráfico total del puerto ha sumado 9.880.871 toneladas. Estos resultados consolidan la posición de PortCastelló como un nodo logístico competitivo y motor económico clave para el desarrollo industrial de la provincia y su área de influencia.

La evolución del tráfico acumulado refleja aumentos en la mayoría de los segmentos. El principal motor de este crecimiento semestral ha sido la mercancía general, que experimenta un incremento del 57,7% hasta alcanzar las 995.081 toneladas. Este impulso se traslada de forma directa al tráfico de contenedores (TEUs), que ha registrado un repunte del 43,6% en el acumulado del año, sumando un total de 76.563 TEUs frente a los 53.306 del primer semestre de 2025.

Por su parte, los graneles sólidos mantienen su tendencia al alza con 4.269.720 toneladas movilizadas, lo que supone un crecimiento del 9,72%. En este apartado destacan los crecimientos de materias primas como el feldespato (1,67 millones de toneladas) y el cemento a granel (541.524 toneladas).

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón ha valorado muy positivamente estos datos. «El futuro no se espera, el futuro se construye». “Nos marcamos una estrategia que está dando sus frutos, con el objetivo de ofrecer conectividad, nuevas infraestructuras y eficiencia a nuestros operadores, y potenciar así la competitividad del tejido empresarial castellonense”.

Con los datos de cierre del primer semestre, el peso que tienen las mercancías según sus características es de un 46,6% el granel líquido, seguido del 43,3% del granel sólido, y un 10,1% la mercancía general.

Los tipos de mercancías que más se han movilizado en el puerto de Castellón en este periodo son, por este orden, petróleo, feldespato, gasolina, caolín, cemento, fuelóleo y arcillas.

Noticias relacionadas

Los principales países con los que el puerto mantiene relación comercial son Turquía, Marruecos, Brasil, Kasakstan, Canadá, Libia, Italia y Rumania.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fuerte granizada en el interior de Castellón: No te pierdas el vídeo
  2. Se desprende parte del techo en una zona interna del Hospital General de Castellón
  3. Dos corredores de Castellón heridos en el encierro del jueves de San Fermín
  4. Comprar una casa en la playa se vuelve imposible: los precios en Castellón se duplican en apenas cinco años
  5. La carrera de la UJI que exige más de un 13 para entrar este curso
  6. Desplome de las temperaturas en Castellón: Aemet prevé un descenso de las máximas de hasta cinco grados
  7. ¿Llega otra ola de calor a Castellón? La previsión de Aemet prevé un día con máximas de 42 grados
  8. Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa

PortCastelló consolida su crecimiento en tráfico de mercancías con un incremento del 7,4% durante el primer semestre de 2026

PortCastelló consolida su crecimiento en tráfico de mercancías con un incremento del 7,4% durante el primer semestre de 2026

Tráfico hoy en Castellón: Cortes de carril y tráfico lento en varias carreteras de la provincia

Tráfico hoy en Castellón: Cortes de carril y tráfico lento en varias carreteras de la provincia

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Castellón se llena de piscinas: ya roza las 20.000 pese a vivir junto al mar

Castellón se llena de piscinas: ya roza las 20.000 pese a vivir junto al mar

Ángel Avilés Mariblanca, teniente del Seprona en Castellón: «Un incendio se investiga por si hay un culpable, pero también por prevención»

Ángel Avilés Mariblanca, teniente del Seprona en Castellón: «Un incendio se investiga por si hay un culpable, pero también por prevención»

Fran Sanchis, el joven que lucha contra un cáncer con un pronóstico del 10% de supervivencia en Castellón: "Aún hay momentos en los que pienso que es una pesadilla"

La suerte sonríe a la provincia de Castellón: Un único acertante se lleva una lluvia de dinero en el Gordo de la Primitiva

La suerte sonríe a la provincia de Castellón: Un único acertante se lleva una lluvia de dinero en el Gordo de la Primitiva

Castellón suma docentes en el curso 2026/27 pero STEPV advierte que son "insuficientes"

Castellón suma docentes en el curso 2026/27 pero STEPV advierte que son "insuficientes"
Tracking Pixel Contents