PortCastelló consolida su crecimiento en tráfico de mercancías con un incremento del 7,4% durante el primer semestre de 2026

La Autoridad Portuaria de Castellón ha cerrado el primer semestre de 2026 creciendo un 7,4% en tráfico de mercancías en comparación con el mismo periodo del año anterior y roza ya los 10 millones de toneladas movidas en sus muelles. Así, entre enero y junio, el tráfico total del puerto ha sumado 9.880.871 toneladas. Estos resultados consolidan la posición de PortCastelló como un nodo logístico competitivo y motor económico clave para el desarrollo industrial de la provincia y su área de influencia.

La evolución del tráfico acumulado refleja aumentos en la mayoría de los segmentos. El principal motor de este crecimiento semestral ha sido la mercancía general, que experimenta un incremento del 57,7% hasta alcanzar las 995.081 toneladas. Este impulso se traslada de forma directa al tráfico de contenedores (TEUs), que ha registrado un repunte del 43,6% en el acumulado del año, sumando un total de 76.563 TEUs frente a los 53.306 del primer semestre de 2025.

Por su parte, los graneles sólidos mantienen su tendencia al alza con 4.269.720 toneladas movilizadas, lo que supone un crecimiento del 9,72%. En este apartado destacan los crecimientos de materias primas como el feldespato (1,67 millones de toneladas) y el cemento a granel (541.524 toneladas).

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón ha valorado muy positivamente estos datos. «El futuro no se espera, el futuro se construye». “Nos marcamos una estrategia que está dando sus frutos, con el objetivo de ofrecer conectividad, nuevas infraestructuras y eficiencia a nuestros operadores, y potenciar así la competitividad del tejido empresarial castellonense”.

Con los datos de cierre del primer semestre, el peso que tienen las mercancías según sus características es de un 46,6% el granel líquido, seguido del 43,3% del granel sólido, y un 10,1% la mercancía general.

Los tipos de mercancías que más se han movilizado en el puerto de Castellón en este periodo son, por este orden, petróleo, feldespato, gasolina, caolín, cemento, fuelóleo y arcillas.

Noticias relacionadas

Los principales países con los que el puerto mantiene relación comercial son Turquía, Marruecos, Brasil, Kasakstan, Canadá, Libia, Italia y Rumania.