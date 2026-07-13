El PSPV tilda de "fracaso" las ayudas para guardas rurales de la Diputación de Castellón al dejar sin ejecutar 126.000 euros

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón ha señalado que la convocatoria de ayudas para el servicio de vigilancia y prevención de robos mediante guardas rurales impulsada por el gobierno del PP ha sido un “fracaso rotundo” después de que más de un tercio del presupuesto haya quedado sin ejecutar.

La diputada provincial socialista Maria Jiménez ha explicado que la Diputación solo ha concedido 174.229 euros de los 300.000 presupuestados, lo que obliga a anular 125.771 euros que no llegarán a los municipios, según la propuesta de resolución definitiva. Esto significa que solo quince municipios han resultado beneficiarios de la convocatoria, mientras que otros cuatro han quedado excluidos por no acreditar al menos un 30% de superficie cultivada respecto al término municipal, un requisito que los socialistas consideran “demasiado rígido y alejado de la realidad del territorio”.

"Quebradero de cabeza"

Para el grupo socialista, “el PP ha convertido una iniciativa que podía ser útil para los municipios en un quebradero de cabeza porque muchos pueblos ni siquiera han podido acceder a las ayudas”. Según Jiménez, esto “demuestra que las bases se han redactado de manera totalmente arbitraria, sin escuchar a los ayuntamientos y completamente de espaldas a la realidad del territorio”.

“La vigilancia del medio rural, los robos en el campo o la protección del patrimonio no desaparecen porque un municipio tenga un determinado porcentaje de superficie cultivada. Con este criterio burocrático han dejado fuera a muchas localidades que necesitan crear o reforzar este servicio y que ahora ven cómo estos recursos se esfuman”, ha advertido.

La diputada socialista ha reclamado una revisión de los criterios para que las ayudas respondan a las necesidades reales de los municipios, permitan aprovechar íntegramente los recursos públicos y no acaben engrosando los remanentes de la Diputación. “Ahora que ha quedado demostrado que estas ayudas, tal y como se han diseñado, han sido un fracaso y han dejado sin repartir cuatro de cada diez euros presupuestados, lo que corresponde es sentarse con los ayuntamientos y consensuar unas bases que sean realmente útiles”, ha sentenciado.