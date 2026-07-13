Más seguridad en el campo: la Diputación de Castellón concede ayudas a 15 municipios para contratar guardas rurales

La Diputación de Castellón refuerza la seguridad en el campo con la concesión de ayudas a 15 municipios para la contratación de guardas rurales.

La línea de subvenciones está dirigida a 15 municipios de menos de 5.000 habitantes para financiar el servicio de vigilancia y control con el fin de proteger la producción agrícola, evitar robos y actos vandálicos y asegurar la viabilidad de las producciones.

Este servicio de guardas rurales, implantado por la Diputación en el 2024, ha demostrado, hasta el momento, ser una herramienta fundamental, sobre todo, para las localidades más pequeñas, según destacan desde la institución.

"Preservar nuestro sector primario"

“Estas medidas son un reflejo del compromiso de esta institución provincial por preservar nuestro sector primario y proteger tanto nuestro campo como a las personas que trabajan en él”, ha señalado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. “La agricultura es un pilar esencial para nuestra economía y medio rural y con estas ayudas conseguimos reforzar la vigilancia y el control, ofreciendo más tranquilidad a nuestros agricultores”, ha añadido.

Asimismo, Barrachina ha recordado que en la anterior convocatoria la Diputación ya incrementó un 50% el presupuesto hasta alcanzar los 300.000 euros y amplió las bases a municipios de hasta 5.000 habitantes, permitiendo que más localidades pudieran acceder a estas ayudas.

Las localidades

En esta tercera convocatoria se beneficiarán los municipios de Benlloc, Càlig, Canet lo Roig, la Jana, la Llosa, la Salzadella, les Coves de Vinromà, Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu, Sant Rafael del Riu, Traiguera, Vall d’Alba, Viver y Xilxes; municipios que podrán reforzar la vigilancia rural y garantizar la seguridad a todas las personas que sostienen el territorio con su trabajo diario.

“El trabajo de los guardas rurales es fundamental en una provincia como Castellón en la que el papel de la agricultura es tan relevante y que dispone de una gran superficie de cultivo. Son una pieza clave que refuerza y respalda el trabajo de quienes diariamente cuidan y trabajan nuestra tierra”, ha subrayado Barrachina.

Además de mejorar la seguridad en el campo, esta línea de ayudas persigue también generar empleo, fortalecer el desarrollo rural y fijar población en los municipios más pequeños de la provincia.