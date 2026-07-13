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Tráfico hoy en Castellón: Cortes de carril y tráfico lento en varias carreteras de la provincia

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imagen de la Ap-7 en Castellón

Imagen de la Ap-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

AP-7

  • Benicàssim (km 422 - 424): Obra, sentido creciente, Tráfico lento
  • La Llosa (km 461 - 463): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Domenech (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

  • La Torre d'en Domenech (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-11

  • Traiguera (km 4 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-14

  • Zorita del Maestrazgo (km 30 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Sierra Engarcerán (km 26 - 32): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-124

  • Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Cervera del Maestre (km 10 - 15): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

  • Peñíscola (km 3): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-164

  • Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Corte móvil

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

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