Tráfico hoy en Castellón: Cortes de carril y tráfico lento en varias carreteras de la provincia

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

AP-7

Benicàssim (km 422 - 424) : Obra, sentido creciente, Tráfico lento

: Obra, sentido Tráfico lento La Llosa (km 461 - 463) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado La Torre d'en Domenech (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

La Torre d'en Domenech (km 55 - 56) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 80 - 81): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-11

Traiguera (km 4 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-14

Zorita del Maestrazgo (km 30 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Sierra Engarcerán (km 26 - 32): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-124

Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Cervera del Maestre (km 10 - 15): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

Peñíscola (km 3): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-164

Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Corte móvil

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CV-213