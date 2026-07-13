Tráfico hoy en Castellón: Cortes de carril y tráfico lento en varias carreteras de la provincia
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.
AP-7
- Benicàssim (km 422 - 424): Obra, sentido creciente, Tráfico lento
- La Llosa (km 461 - 463): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- La Torre d'en Domenech (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-10
- La Torre d'en Domenech (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-11
- Traiguera (km 4 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-14
- Zorita del Maestrazgo (km 30 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Sierra Engarcerán (km 26 - 32): Obra, sentido creciente, Corte móvil
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Cervera del Maestre (km 10 - 15): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-141
- Peñíscola (km 3): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-164
- Albocàsser (km 2): Obra, sentido creciente, Corte móvil
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
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