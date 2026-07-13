El videoanálisis de Miguel Agost | Todos contra el fuego

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, dedica su nuevo videoanálisis a recuperar el viejo lema Todos contra el fuego, que marcó generaciones de veranos.

A partir de aquel anuncio con música de Serrat, el periodista invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva frente a los incendios forestales, en una semana marcada por las llamas en distintos puntos del territorio.

El videoanálisis parte de la constatación de que aquella campaña desapareció con el tiempo, dando paso a la falsa sensación de que la lección ya estaba aprendida.

Sin embargo, el mapa de los últimos días desmiente esa idea con fuegos en la provincia, entre Azuébar y Soneja, un gran susto en Peñíscola, conatos en Borriol, Ortells y Almassora, el incendio en la vecina comarca del Matarranya o la tragedia en los Gallardos, Almería, en un contexto de olas de calor cada vez más frecuentes e intensas.

A lo largo de la pieza, Agost distingue entre lo que provoca el clima y lo que provocan las personas. El periodista recuerda que el calor extremo y el estrés hídrico del monte crean las condiciones, pero que detrás de la chispa suele haber una negligencia humana.

Así lo ejemplifica con el caso de Forcall, donde un camión de cerdos accidentado y abandonado durante días en un barranco acabó provocando un incendio forestal.

La pieza concluye con una doble llamada: a la responsabilidad individual y a la de los responsables de las emergencias. Todo ello bajo un mensaje final que recupera el espíritu de aquel lema no como nostalgia, sino como compromiso.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

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