El aeropuerto de Castellón crece: esta es la nueva obra a desarrollar

El aeropuerto de Castellón afronta la época del año de mayor actividad, después de concluir el primer semestre con su récord de pasajeros, al sumar 148.000 usuarios. Además, las instalaciones cuentan con actividades de carácter industrial, que abarcan labores de mantenimiento y desguace de aviones, así como la presencia de empresas dedicadas a la aeronáutica.

Ahora, la administración autonómica informa de que el aeropuerto crece para instalar un nuevo equipamiento, con el objetivo de generar nuevas oportunidades a su alrededor. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica una ampliación de capital de la sociedad pública Aerocas por un importe de 900.000 euros, con la finalidad de acometer la construcción de un nuevo hangar destinado al mantenimiento de aeronaves. Con esta medida se permitirá "financiar la contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica".

Nuevo hangar

Fuentes de Aerocas indican que con este nuevo paso "se quiere avanzar en la tramitación para responder a futuras demandas de empresas aeronáuticas". Con la redacción del proyecto se adelantaría en la tramitación de obras constructivas, lo que permitiría "ser más competitivos en la capacidad de respuesta ante oportunidades de la actividad industrial", detallan.

La ampliación de capital obedece a una modificación de los presupuestos de la Generalitat. El dinero procede de una línea para el impulso de inversiones estratégicas, "cuyas disponibilidades no están vinculadas a compromisos pendientes ni a financiación condicionada", indica el DOGV. Los 900.000 euros obedecen a las cuentas autonómicas de 2025, que están prorrogadas hasta que se aprueben los presupuestos de 2026 dentro de unas semanas.

Pintura de aviones

No es esta la única obra a desarrollar en el aeropuerto de Castellón. Hace un mes se dio a conocer que acogerá un hangar doble para la pintura de aviones, con una inversión prevista de 10 millones de euros y la creación de hasta 85 empleos directos. La actuación se hará a raíz de un acuerdo entre Aerocas y la empresa Aeronáutica Gestión. Ocupará una superficie de 6.000 metros cuadrados, y está previsto que empiece a operar en el primer trimestre de 2027, con la posibilidad de incorporar nuevas fases con posterioridad.