Doble amenaza en Castellón: temperaturas de 40 grados y calima africana

Los termómetros de Castellón vuelven a dispararse esta semana. La entrada de una nueva masa de aire cálida, cargada de polvo sahariano, provocará un repunte de las máximas en gran parte del este peninsular.

Hoy, numerosos puntos de la Comunitat Valenciana se encuentran en alerta por las altas temperaturas. En la provincia el aviso es amarillo y los termómetros registrarán durante el día de hoy cifras de hasta 35 grados. Los valores térmicos aumentarán con el paso de las horas y, aunque todavía no se puede hablar de ola de calor, la situación climática está muy cerca de serlo.

Temperaturas de hasta 40 grados

Para mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica una nueva subida de las máximas. Los termómetros de diferentes puntos de Castellón alcanzarán valores extremos de hasta 40 grados. Estas son las máximas más elevadas previstas para este miércoles:

Segorbe : 40 grados

: 40 grados Azuébar : 40 grados

: 40 grados Onda : 39 grados

: 39 grados L'Alcora : 39 grados

: 39 grados Atzeneta del Maestrat : 39 grados

: 39 grados Montanejos : 38 grados

: 38 grados Higueras : 37 grados

: 37 grados Castelló : 36 grados

: 36 grados Zorita del Maestrazgo: 36 grados

En el resto de municipios se prevén temperaturas superiores a los 30 grados y se mantendrán en torno a los 35 excepto en algunas localidades de la mitad norte, donde serán ligeramente inferiores.

Calima

Esta vez, las altas temperaturas no vienen solas. La masa de aire que entra en la península vendrá cargada de polvo sahariano, lo que no solo aumentará los termómetros, sino que también dará lugar a la calima. El polvo en suspensión provocará un empeoramiento de la calidad del aire, pudiendo reducir la visibilidad y tiñendo los cielos de tonos anaranjados.

Noches tórridas

Para esta noche, los modelos vuelven a prever temperaturas tórridas. En el litoral, el mercurio superará los 25 grados pudiendo incluso alcanzar los 27. En el resto de la provincia se registrarán temperaturas por encima de los 20 grados durante toda la noche, unos valores tropicales que se mantendrán durante las próximas jornadas.

Precipitaciones

Como novedad, la jornada de mañana también vendrá acompañada de precipitaciones. Aunque durante las primeras horas del día, los cielos se mantendrán despejados, de cara al mediodía podrán presentar nubes altas en la costa castellonense e intervalos nubosos en el interior. Esta nubosidad es la que provocará lluvia escasa en el interior de la mitad norte hasta las últimas horas de la tarde.

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Probabilidad de precipitaciones para el miércoles 15 entre las 12.00 y las 18.00 horas / Aemet

Próximos días

Durante los próximos días, los termómetros de la provincia seguirán marcando temperaturas similares. Esta es la previsión según Aemet de cara a los próximos días: