Castellón engrosa su 'colchón financiero': récord de ahorros con 52 millones más cada mes en el banco

Con una cesta de la compra cada vez más cara, una renta de alquiler disparada y un poder adquisitivo que tiende a caer, Castellón logra sobreponerse y sus familias y empresas continúan engrosando el dinero que guardan en los bancos hasta niveles récord a la vez que mantienen el endeudamiento en mínimos.

La provincia dispone de ahorros por valor de 15.101,77 millones de euros depositados en las entidades bancarias al cierre del primer trimestre del año, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Resultan 623 millones de euros más que en el mismo momento del 2025. Es decir, que durante el último ejercicio, los hogares y las mercantiles castellonenses han guardado 52 millones de euros al mes de media a pesar de la inflación y de la incertidumbre económica internacional.

3.233 millones más en una década

Castellón cuenta así con los ahorros más elevados de toda la serie estadística de la institución financiera. Solo en la última década se han incrementado un 26%, al depositar 3.233 millones de euros más en los bancos. Si nos remontamos 20 años atrás, el repunte es del 71% o de 6.427.42 millones de euros.

Aun así, con el paso de los años hay una cosa que apenas varía, la decisión de cómo disponer de ese dinero. La gran mayoría opta por depositar sus ahorros en productos a la vista, es decir, que se pueda disponer del mismo en cualquier momento: ocho de cada diez euros (12.111 millones) están bajo esta modalidad frente al 19% que suponen los depósitos a plazo.

El indicador del ahorro se alinea de esta forma con la resiliencia que está demostrando la economía provincial y que se aprecia en el buen ritmo mercado laboral, la creación de empresas, el mercado inmobiliario o la actividad de infraestructuras como el puerto y el aeropuerto. Todo ello, eso sí, con los matices de los golpes que soportan algunos sectores, como cerámico, principalmente por factores externos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de créditos y ahorros en Castellón.

Menos préstamos

También la evolución de los créditos concedidos en la provincia apunta hacia esta misma dirección. Familias y empresas deben a las entidades bancarias 10.017,08 millones de euros al cierre de marzo, un 0,03% menos que el año pasado, cuando fueron 10.020,41 millones. No obstante, en esta ocasión, se registra la segunda cifra más baja de la serie histórica en un primer trimestre, solo superada por la del 2024, cuando el importe quedó en 9.869 millones de euros.

De hecho, los castellonenses llegaron a adeudar 25.758 millones de euros en el 2009, justo después de que se produjera el estallido de la crisis inmobiliaria. Desde entonces, la deuda se ha reducido un 61% o, lo que es lo mismo, se ha recortado en seis de cada diez euros.

La situación de las arcas públicas tampoco resulta muy diferente. Según los datos del Banco de España, las administraciones de Castellón cuentan con 428 millones de euros en los bancos, 52 más que el ejercicio anterior. Sin embargo, sí que han incrementado su endeudamiento en el último año, con 177 millones en créditos frente a los 126 del primer trimestre del 2025.