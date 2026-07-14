Castellón refuerza su seguridad con la incorporación de 32 alumnos en prácticas a la Policía Nacional

La Policía Nacional recibe a los 32 nuevos agentes en periodo de prácticas en la provincia, el acto, presidido por la Subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls acompañada por el Comisario Principal, Jefe de la Comisaría Provincial de Castellón, Emilio Romero, ha comenzado a las 10:00 de la mañana, contando además con la presencia de la escala de mando de las Comisarías de Castellón y Vila-real, respectivamente, para la recepción de los futuros agentes.

La Subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, con los nuevos agentes de prácticas. / Mediterráneo

Tras la recepción y bienvenida a esta ciudad por parte de la Subdelegada del Gobierno, a los 32 agentes se les recordó que la sociedad castellonense tiene grandes expectativas en su policía, por lo que para satisfacerlas, necesitarán hacer uso de todo lo aprendido durante su periodo de formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, además de demostrar sus capacidades, habilidades, un comportamiento ejemplar y un profundo servicio de entrega al ciudadano.

Como dato a destacar, la mayoría de los policías en prácticas son de la provincia de Castellón, contando además con un gran porcentaje de mujeres, 10 de los 32 agentes. Este contingente pasará a fortalecer los distintos servicios de prevención y Seguridad Ciudadana, entre otros, como parte de las plantillas policiales de las Comisarías de Castellón y Vila-real durante los próximos meses.