Castellón se siente "preparada" para el eclipse y anticipa controles de movilidad, puntos de hidratación y medidas antiincendios

Castellón ha dado hoy un paso más en la planificación de la jornada del eclipse solar total del 12 de agosto y la previsión de una elevada asistencia de turistas para la ocasión histórica. Hoy se ha celebrado una Junta de Seguridad Provincial, tras la cual la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha incidido en que "la provincia de Castellón está preparada, puesto que está ya acostumbrada a acoger eventos multitudinarios y que conllevan una gran aglomeración de personas”.

Despliegue para un acontecimiento "extraordinario"

La representante del Gobierno central ha puesto en valor que este “primer encuentro que se realiza a nivel provincial ha servido para poner en común los planes entre todas las administraciones, instituciones y organismos que están implicados en el dispositivo de prevención y seguridad que se desplegará ante un acontecimiento totalmente extraordinario”. Asimismo, ha instado a los municipios que serán punto oficial de observación a “que convoquen juntas locales de seguridad y/o reuniones específicas para seguir avanzando en la coordinación de un dispositivo que implica a muchos organismos y que, teniendo en cuenta la naturaleza del fenómeno, deberá ser flexible y abierto”.

Asistentes a la junta. / Mediterráneo

Las instituciones presentes en la cita: desde Bomberos a Sanidad La Subdelegación del Gobierno en Castellón ha acogido este martes una reunión para la planificación y coordinación institucional de las medidas de prevención, seguridad ciudadana y movilidad, entre otras, necesarias de cara al 12 de agosto. Al encuentro han asistido mandos y representantes de la Policía Nacional de Castellón, la Comandancia de la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana en Castellón, Capitanía Marítima de Castellón, la Jefatura Provincial de Tráfico, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, la Conselleria de Sanidad y representantes institucionales y policiales de los cuatro municipios que se han señalado como puntos de observación oficiales (provisionales) de este acontecimiento: Castellón de la Plana, Onda, Peñíscola y Benassal.

Los factores a tener en cuenta

Proyección con el nuevo equipamiento 4K del Planetario del Grau de Castelló. / Mediterráneo

Durante el encuentro se han abordado los escenarios y la planificación de cada organismo y de cada municipio de cara a un fenómeno que está despertando un gran interés entre la ciudadanía y otros colectivos profesionales. En este sentido, entre los principales puntos a tener en cuenta que se han abordado en la Junta Provincial están los siguientes:

La elevada movilidad que puede afectar al tráfico y/o colapsar puntos específicos. Garantizar la seguridad vial. El riesgo de incendios forestales. Una muy elevada aglomeración de personas en determinados puntos y accesos. Golpes de calor, entre otros posibles riesgos.

Vista de un eclipse solar. / Mediterráneo

Ejemplos de medidas que se aplicarán

Durante el encuentro se han expuesto los diferentes planes de actuación previstos hasta la fecha para garantizar la seguridad y la protección ciudadana como la habilitación de puntos de hidratación por parte de los municipios, controles de tráfico y accesos para evitar colapsos, control de aforo en los puntos de observación, actuaciones preventivas y de concienciación para evitar incendios forestales y el refuerzo de la información a la ciudadanía para que la jornada transcurra con normalidad, entre otras medidas. La subdelegada del Gobierno ha destacado la importancia de la “prevención y la planificación anticipada” y la “coordinación y colaboración entre todas las instituciones y organismos implicados para poder garantizar la seguridad de la ciudadanía y responder de manera rápida y eficaz el próximo 12 de agosto”.