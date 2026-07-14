Un corredor de Castellón herido por asta de toro en el último encierro de San Fermín
Otros dos vecinos de la provincia sufrieron heridas el pasado jueves
Europa Press
Diez personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el último encierro de las fiestas de San Fermín, protagonizado por toros de Jandilla, dos de ellos por heridas por asta, según el parte médico. Uno de ellos es de l'Alcora y se une, así, a la nómina de heridos en la provincia durante la presente edición.
En concreto, desde el Ayuntamiento ha sido evacuado A.M.A., de 18 años de Pamplona, que sufre cornada en el muslo y se encuentra en proceso de valoración; y desde Telefónica, J.T.G., varón de 46 años, de Yunquera de Henares (Guadalajara), con cornada en tórax y pronóstico reservado.
Además, han sido trasladados al HUN E.R.G., de 53 años, de L'Alcora (Castellón), con deformidad en el codo derecho (desde la Bajada de Labrit); M.H., de 86 años, de Halesowen (Reino Unido), con herida en la mano derecha, en la ceja izquierda y en el codo izquierdo (desde la Plaza de Toros); O.S.M., de 32 años, con contusión lumbar (desde Mercaderes); A.V.G., de 18 años y de Ayegui, con trauma costal y erosiones varias (desde Estafeta con Bajada Javier).
Asimismo, han sido evacuados al centro hospitalario J.V.P., de 49 años, de Burjassot (Valencia), con traumatismo craneoencefálico, síncope y fractura de muñeca (desde Duque de Ahumada); A.M.G., de 28 años, con luxación de hombro izquierdo (desde Santo Domingo); O.R.C., de 52 años, de Valencina de la Concepción (Sevilla) con traumatismo craneoencefálico occipital con herida contusional costal y traumatismo leve (desde el Ayuntamiento); y A.D.B., de 33 años y de Móstoles (Madrid), con trauma en la rodilla izquierda (desde la Bajada de Javier).
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