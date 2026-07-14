Barrachina reivindica el liderazgo de la Diputación de Castellón ante una oposición que afea su "triunfalismo"

"La Diputación de Castellón, más que nunca". Bajo este lema la presidenta, Marta Barrachina, ha reivindicado este martes el liderazgo de la institución durante los tres años de legislatura en el último debate del estado de la provincia del presente mandato. Lo ha hecho ante una oposición que ha afeado su "triunfalismo" y ha reclamado un cambio en las prioridades del ejecutivo.

La líder provincial, en su discurso, ha hecho un extenso repaso a su gestión, señalando que "la Diputación no está para que pasen los días, está para que pasen cosas" y que "la palabra dada sigue cumpliéndose día a día" con una institución "más que nunca al lado de los 135 municipios, defendiendo los intereses de la provincia y gobernando con los pies en el suelo y la mirada larga".

"Menos anuncios y más obras"

"Esta Diputación lidera y reivindica y esa forma de entender Castellón nos ha llevado a alzar la voz donde hiciera falta", ha incidido Barrachina. "Lo hemos hecho en Madrid", ha afirmado, refiriéndose a la exigencia de la flexibilización de las reglas fiscales o la actualización entregas a cuenta. Pero también ha matizado, "alzamos la voz ante la Generalitat cuando hace falta, pero trabajando desde la lealtad". Y aquí ha puesto como ejemplo el nuevo Hospital General y los avances con el proyecto. "Y eso es lo que los castellonenses esperan: menos anuncios y más obras; menos promesas y más realidades", ha remarcado.

"Esta Diputación lidera y reivindica y esa forma de entender Castellón nos ha llevado a alzar la voz donde hiciera falta" Marta Barrachina — Presidenta de la Diputación de Castellón

Barrachina ha tirado de cifras para concretar la acción del gobierno del PP en estos tres años: más de 116 millones de euros para los municipios entre el plan Impulsa y los fondos de cooperación, 9,5 millones en convenios singulares con más de 74 localidades, nuevas líneas de subvenciones como las destinadas a la demolición de edificios municipales o la de guardas rurales, el refuerzo del plan de empleo hasta 1,5 millones anuales o la instalación de cámaras de control de tráfico en 115 municipios que, tras adherirse todos, se licitará este mes en el marco de una inversión de 4,4 millones de euros.

A todo ello, la presidenta ha sumado que la inversión en agua "ha tocado techo después de estar abandonada", con más de 60 millones en tres años o la creación del Consorcio Provincial de Aguas que sumará una veintena de nuevos municipios el próximo jueves. También la inversión de 49,7 millones de euros en carreteras con la que se cerrará la legislatura o el refuerzo del Consorcio Provincial de Bomberos con 8,3 millones para recursos y "la mayor incorporación de personal de la historia reciente", con 60 efectivos trabajando y una veintena en formación.

"Capaz de transformar"

Barrachina ha completado este balance con la apuesta por las personas, a través de servicios como la escola matinera, la unidad de conciliación o el servicio de promoción de la autonomía personal, así como con la "proyección de Castellón" con su cultura, el turismo o el plan Futur.

"No nos vamos a conformar", ha sentenciado la presidenta, defendiendo que “al final, una legislatura no deja huella por aquello que promete, la deja por aquello que es capaz de transformar y, si algo hemos demostrado durante estos tres años, es que esta Diputación ha recuperado su razón de ser: ha vuelto a ser la voz de los alcaldes, ha vuelto a ser una administración, útil, próxima y líder”.

"Castellón es una provincia con un enorme potencial, pero con una Diputación sin liderazgo, ambición ni proyecto" Samuel Falomir — Portavoz del PSPV

"Sin ambición ni proyecto"

Todas estas palabras chocan frontalmente con el repaso realizado por la oposición a la legislatura. "Castellón es una provincia con un enorme potencial, pero con una Diputación sin liderazgo, ambición ni proyecto", ha aseverado el portavoz del PSPV, Samuel Falomir, quien ha criticado el "triunfalismo" y ha acusado al ejecutivo de instalar la institución "en la autocomplacencia y el titular fácil", además de gobernar "siguiendo las directrices del Palau de la Generalitat o la calle Génova".

"¿Dónde están los bonos comercio, las oficinas agrarias de proximidad, el plan de rehabilitación de vivienda, el carnet deportivo provincial o el refuerzo de recursos de víctimas de violencia de género? No están. Estas promesas solo existieron para ganar elecciones", ha defendido el líder socialista, quien ha afeado la "desaparición del diálogo". "La mejor Diputación es la que se hace escuchando a los que abren la puerta de sus ayuntamientos cada día", ha argumentado Falomir, quien ha cargado también contra la herramienta de "discrecionalidad política" en la que se han convertido los convenios singulares.

"La visión benevolente y casi triunfal que hemos escuchado por parte del PP está muy alejada de lo que vive la gente de nuestros pueblos" David Guardiola — Portavoz de Compromís

Desde Compromís, su portavoz, David Guardiola, ha insistido en el "cambio urgente de prioridades que venimos reclamando toda la legislatura". "La visión benevolente y casi triunfal que hemos escuchado por parte del PP está muy alejada de lo que vive la gente de nuestros pueblos", ha valorado Guardiola, reprochando que el ejecutivo provincial "ha confundido liderazgo con imposición". "No han cumplido ni sus promesas", ha sentenciado el valencianista, quien ha asegurado que este "es un debate de fin de ciclo".

El diputado de Vox, Luciano Ferrer, también se ha mostrado crítico con la acción del ejecutivo del PP. "Me parece fundamental la exigencia de más soluciones y menos palabrería", ha pronunciado, añadiendo que "si no somos capaces de priorizar actuaciones atendiendo a lo necesario y urgente y seguimos destinando dinero a caprichos ideológicos, jamás conseguiremos una gestión adecuada al nivel que nuestros vecinos necesitan".

"Si no somos capaces de priorizar actuaciones atendiendo a lo necesario y urgente y seguimos destinando dinero a caprichos ideológicos, jamás conseguiremos una gestión adecuada" Luciano Ferrer — Diputado de Vox

A todos ellos ha respondido el portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente, Héctor Folgado, quien ha reprochado a la oposición que "han querido contar a la ciudadanía lo contrario de lo que han escuchado" y que "no han podido rebatir ningún dato" de los logros del ejecutivo.