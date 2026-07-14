Directo | Pleno y Debate sobre el Estado de la Provincia en la Diputación de Castellón
La sesión coincide con los tres años del inicio de la actual legislatura
Coincidiendo con los tres años del inicio de la presente legislatura, la Diputación de Castellón acoge el Debate del Estado de la Provincia, durante el cual la presidenta, Marta Barrachina, hará balance de la gestión de la Diputación a través de la participación y el debate de todos los grupos políticos que conforman la corporación provincial.
Ya en su discurso de investidura, Barrachina abogó por lograr una institución “fuerte, que represente a todos los castellonenses, a todos los pueblos, a todos los rincones de esta provincia".
"La Diputación tiene que ser el motor que propulse a los más pequeños hacia las oportunidades, la mano que ayude a levantarse a los que más lo necesitan y la voz que impulse las justas reivindicaciones de esta tierra allá donde haga falta”, afirmó, defendiendo unos objetivos que sustentan la hoja de ruta marcada en la acción del gobierno provincial.
Antes, se celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de julio.
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