Facsa demuestra cómo se pueden aprovechar las aguas residuales para la industria

La compañía castellonense Facsa, dedicada a las diferentes facetas del ciclo integral del agua, ha demostrado mediante un proyecto europeo la capacidad de sacar el máximo partido a las aguas residuales, con la producción de agua para diferentes usos industriales, así como la generación de energía.

El proyecto, llamado Symsites, se ha desarrollado en la depuradora de Alcoi por parte de Facsa y Fovasa, ambas firmas del grupo Nealis. En una planta piloto se ha logrado un proceso que permite generar biogás a través del agua residual mediante la tecnología de membranas. Por otro lado, el agua regenerada se puede usar para el baldeo de calles, el riego de zonas verdes o la limpieza de fábricas.

Economía circular

"Los resultados obtenidos han demostrado que este modelo puede funcionar de forma estable en condiciones reales y transformar diferentes flujos urbanos e industriales en recursos de valor. En concreto, el proyecto ha permitido obtener agua regenerada de calidad, producir biogás a partir de la materia orgánica y reducir la generación de lodos, reforzando el papel de las depuradoras como infraestructuras clave para una gestión más eficiente y circular del agua", detallan desde Facsa.

Estos avances son especialmente relevantes en territorios con una fuerte actividad industrial, como Alcoi, "ya que permiten mejorar el aprovechamiento del agua, reducir impactos y avanzar hacia un modelo en el que ciudad e industria colaboran para utilizar mejor los recursos disponibles", concluyen.

Colaboración institucional

Además de la financiación de la Unión Europea, este proyecto ha contado con la colaboración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, Epsar, a través de la cesión de la depuradora de Alcoi para el desarrollo de los trabajos.