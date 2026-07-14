Un gigante empresarial de Castellón entra en el Clúster Digital de la Comunitat Valenciana

La digitalización, el uso de aplicaciones informáticas para el trabajo de las empresas o la irrupción de la inteligencia artificial incrementan su presencia en el conjunto de la economía de la Comunitat Valenciana y Castellón. Según el Observatorio LAB, dedicado a la innovación, casi uno de cada cinco euros del PIB autonómico corresponde a la economía digital, con el 18% del total y un montante de 22.350 millones de euros en 2023.

Estas cifras van acompañadas de la incorporación de empleo especializado y la necesidad de acelerar los planes de modernización de las empresas para ganar eficiencia y competitividad. Para resolver estos desafíos, desde hace unos meses existe el Clúster Digital de la Comunidad Valenciana. Nació en octubre de 2025 "con el objetivo de convertirse en una voz autorizada ante entidades y organismos públicos y privados a nivel autonómico, nacional e internacional".

Nuevas incorporaciones

La entidad ya cuenta con un peso destacado de Castellón. Una de las firmas de referencia, Cuatroochenta, forma parte de esta iniciativa desde su arranque, y ahora se ha incorporado uno de los grandes gigantes empresariales de la provincia. El grupo Nealis se ha sumado a este colectivo, junto a otras firmas del territorio autonómico, como RBX Programming y AuraQuantic, además del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV), que se incorpora como entidad colaboradora.

Con estas incorporaciones, el clúster alcanza ya las doce entidades adheridas. "Queremos seguir sumando empresas tecnológicas que tengan su centro de decisión en la Comunitat Valenciana en las que la tecnología sea el core de su negocio, para lograr una masa crítica y ser una auténtica red que tenga la máxima representatividad", ha asegurado José Manuel Alcayna, secretario general del Clúster.

Plan estratégico

El encuentro que ha dado cuenta de la incorporación de Nealis también ha servido para exponer el primer borrador del plan estratégico del clúster. Un documento que se espera tener listo antes de que termine el presente año, y que se presentará oficialmente en ese momento. "El clúster supone una gran oportunidad para poder impulsar proyectos de innovación de forma colaborativa", ha destacado Paco Gavilán, presidente del organismo y presidente de Nunsys, quien ha subrayado que el objetivo es posicionar a la Comunitat Valenciana como un polo digital de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, el delegado provincial de Castellón, Santiago Gimeno, de Cuatroochenta, apeló en su intervención al carácter descentralizado de este clúster. El colectivo "no se entiende sin una trazabilidad en la que estén presentes empresas de las tres provincias, más allá de la polarización de Valencia", por lo que se aspira a incorporar a más firmas de Castellón y Alicante.

Tres ejes

El Clúster Digital de la Comunidad Valenciana nació en octubre de 2025 con el objetivo de convertirse en una voz autorizada ante entidades y organismos públicos y privados a nivel autonómico, nacional e internacional.

Su actividad se apoya en tres ejes estratégicos: agrupar a las empresas valencianas de base digital; atraer inversión y capital humano que aumente la competitividad del sector frente a otras regiones de España y Europa; y actuar como plataforma abierta para conectar actores, facilitar la interlocución público-privada y acelerar la innovación.