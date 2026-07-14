El Hospital Provincial de Castellón convoca dos bolsas de empleo temporal urgente en medicina
El Consorcio Hospitalario Provincial convoca dos bolsas en facultativo de Urgencias y en Cirugía General y del Aparato digestivo
El Boletín Oficial de la Provincia de Castellón (BOP) ha publicado este martes la convocatoria de dos bolsas urgentes de empleo temporal de facultativo correspondientes a dos especialidades: Urgencias y Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Tal y como se recoge en el BOP, la convocatoria tiene como objetivo seleccionar efectivos suficientes para la cobertura temporal ante las diferentes contingencias e incidencias de personal que puedan surgir, de forma que se garantice la mejor prestación asistencial cuando no sea posible su cobertura por empleados fijos, que en esta categoría profesional, Facultativo/a Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, existen y vista la situación de urgencia y necesidad de cobertura se pueden producir, y de acuerdo con el informe emitido por la Dirección Gerencia de fecha 10 de julio de 2026. La convocatoria se hará por concurso de méritos que valorará una comisión, habiendo de plazo 10 días naturales, desde el siguiente al de la publicación en el BOP de Castellón en el caso de la bolsa de Cirugía General, y 20 en la de Urgencias.
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