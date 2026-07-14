Los hospitales de Castellón ofertarán una cifra récord de plazas MIR y EIR para 2027

La Conselleria de Sanitat ofertará en el 2027 una cifra récord de plazas de formación especializada en centros sanitarios de la provincia de Castellón. En concreto, en toda la Comunitat Valenciana se podrá acceder a 1.284 plazas, lo que la convierte en la convocatoria más numerosa de la historia, con cerca de un centenar de plazas más que el ejercicio presente.

Por provincias, para el próximo curso se ofrecerán 140 plazas de formación sanitaria especializada en centros de la provincia de Castellón, 439 plazas en la provincia de Alicante y 705 en la provincia de Valencia.

Más plazas de Medicina y Enfermería

En concreto, en Castellón la oferta se incrementa en 14 plazas respecto a este año, un 11,11% más, principalmente de Enfermería (+28,57%) y Medicina (+7,21%).

En cuanto a especialidades, en la provincia de Castellón se ofrecerán 104 medicina, 27 enfermería, 5 farmacia, 3 psicología y 1 radiofísica en 2027. Esta cifra supone un incremento sustancial respecto al 2026, en el que la oferta ascendía a 97 en medicina, 21 enfermería, 5 farmacia, 2 psicología y 1 radiofísica en 2026.

Oferta autonómica

En la Comunitat, las 1.284 plazas de especialidades quedan desglosadas para el próximo curso de la siguiente manera: 985 plazas de Medicina, 216 de Enfermería, 43 de Farmacia, 29 de Psicología, tres de Biología, cinco de Radiofísica y tres de Química.

Entre las especialidades que más han incrementado su oferta respecto al curso anterior, destaca el incremento exponencial de la de Urgencias y Emergencias, que pasa de nueve en el primer año de formación especializada a 38 para 2027. De ellas, 13 corresponden a la provincia de Alicante, tres a la de Castellón y 22 plazas a la de València. En cuanto a Familia y Comunitaria se incrementa en 20 plazas entre enfermeras y personal facultativo.

Valoración de Conselleria

A este respecto, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha puesto de relieve “el indudable interés de este Consell por incrementar el número de especialistas en nuestros hospitales y centros de salud”. “Para nosotros lo importante son los hechos y estas cifras avalan nuestra apuesta por la mejora continua y constante de la sanidad pública valenciana”, ha subrayado.

Gómez ha manifestado que el compromiso de la Conselleria con los especialistas “no es solo ofrecer la mejor formación posible y crear las condiciones idóneas para ello en el territorio valenciano, sino también que quienes se formen en nuestros centros sanitarios opten después por quedarse y formar parte de nuestro sistema de salud para desarrollar su carrera profesional”.

En este sentido, ha recordado que desde el año pasado “todos los hospitales de la Comunitat Valenciana están ya acreditados como universitarios y, por lo tanto, están a disposición de los estudiantes para desarrollar sus prácticas formativas, tanto el alumnado de la privada como de la pública”.

Convocatoria estatal

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la oferta de plazas que se van a incorporar a la orden de convocatoria de las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada, que permitirá el acceso en 2027 a un total de 12.850 plazas para las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas, un 3,9% más que en la convocatoria anterior. Desde 2018, el Sistema Nacional de Salud ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53%.

Las pruebas

Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13.00 horas —12.00 horas en Canarias— y el ejercicio se iniciará a las 14:00 horas —13:00 horas en Canarias—.

El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España: Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Oviedo, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cáceres, Santander, Granada, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Vigo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta. Las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completarlo. Cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada respuesta incorrecta restará un punto. Las preguntas no contestadas no se valorarán. La puntuación final estará integrada en un 90% por el resultado del examen y en un 10% por los méritos académicos acreditados.