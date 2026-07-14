El interior de Castellón se prepara para la avalancha de ‘cazaeclipses’ y la alta ocupación triplica precios

Los pueblos del interior de Castellón, con una baja contaminación lumínica envidiable, reúnen gran parte de los mejores miradores para ver el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Son destinos con recursos limitados, donde el aparcamiento, los alojamientos -muchos ya al 100%- o la gestión de la restauración en la fecha clave son todo un desafío pero al tiempo una oportunidad para la economía local.

En pleno agosto, a los residentes se van a sumar quienes tienen su segunda vivienda de verano y sus familiares; y los turistas habituales con los cazaeclipses llegados incluso del extranjero, más expertos que se hospedan en la costa y tienen previsto desplazarse al interior. Elia García es alcaldesa de Benassal, el único mirador oficial en zona rural en Castellón, y ha hecho un llamamiento: «Hemos pedido que por favor no se improvise ese día. Que se contacte antes con la Oficina de Turismo. Indicaremos en qué zonas y bancales se puede aparcar, señalizado; hay autobuses que nos han comunicado que vendrán por la mañana. Que nadie salga sin provisión de agua y alimentos, que gestione dónde comerá, etc.».

Ermita de Sant Cristòfol / Mediterráneo

Las excursiones que se han previsto a pie a picos altos de montaña o, en el caso de Benassal, a la ermita de Sant Cristófol, están pendientes de si ese día se da alerta por calor y se instaura transporte a demanda para colectivos vulnerables. El mirador tiene aforo limitado. «Se han interesado chinos y americanos hospedados en la costa por seguir aquí la observación. Queremos hacer una retransmisión en streaming pues contamos con profesores de Harvard y Chicago. Preveemos dejar el pueblo sin luz para verlo mejor», indicó García.

Material de buenas prácticas de la FVMP

Desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han divulgado material de buenas prácticas e infografías en las comarcas con menos recursos. Sergio Mensua, secretario general de la entidad, explica la importancia de diferenciar las grandes ciudades del resto de la Comunitat. «Cuatro de cada diez municipios tienen menos de 1.000 habitantes y para ese tipo de pueblo, muy de interior además, está bien facilitarles el trabajo», cuenta. Y es que estos territorios cuentan con el atractivo para la observación del eclipse «de una menor contaminación lumínica y del aire, que permite ver el cielo despejado por la noche».

Los picos elevados en las montañas copan el interés y se prevén excursiones a pie

En Cinctorres, el hotel El Faixero constata que el eclipse supone un tirón para la ocupación entre semana en una quincena que suele ser muy buena ya de por sí por las fiestas de agosto en toda la zona. «Es curioso porque tenemos reservas de la Península, pero también de Canarias y de otros países, que nos han entrado a través de plataformas», señalan. Los precios en torno a las fechas del fenómeno astronómico histórico se han triplicado, pasando de 100 a 300 euros la noche, con una reserva mínima de dos, que en su mayoría abarca del 11 al 13 de agosto; y un porcentaje, una más, del 10 con salida el 13. La escapada para ver el eclipse pernoctando en la montaña sale por unos 600 euros si se eligen dos días. En Cinctorres la población prevé acudir, con acceso en coche y con antelación, hasta la Creu del Gelat, un puerto de montaña situado a 1.232 metros de altitud.

Llenos desde hace dos años

Coratxà, pedanía de la Pobla de Benifassà. / Mediterráneo

El presidente de la Agrupación de Turismo de la Tinença de Benifassà y gerente de Hostatgeria Sant Jaume, Juan Carlos Martínez, señala que su hospedaje -en Coratxà, pedanía de la Pobla de Benifassà- está «al 100%» ya desde hace dos años. En su caso, planean repetir una visita guiada hacia un punto de observación astronómica al que se accede a pie y donde van cada verano para la lluvia de perseidas. Se trata de una excursión nocturna para este 12 de agosto, con observación doble. «Cenaremos al llegar a la montaña. Tenemos turistas de la Comunitat y de Barcelona. Hacia las seis de la tarde ya saldremos con las mochilas y la cena para hacer un picnic en la Muntassa. Contamos con permiso», reseñó Martínez. Así, estarán ya en el lugar listos para ver el inicio del eclipse En la provincia está previsto el comienzo de la fase parcial a las 19.37 h, cuya fase de totalidad se iniciará a las 20.31 h. La oscuridad total durará 1 minuto y 34 segundos, terminando el fenómeno hacia las 21.12 horas. Desde la gestora Cases de Morella explican que para las fechas del eclipse la ocupación de sus casas rurales se sitúa entre el 85 y el 90%, con paquetes de mínimo cuatro noches, en algunos casos con entrada el día 10 y salida 14. Los hoteles de la capital de Els Ports cuentan con reservas de extranjeros.

Según un informe de Analistas Financieros Internacionales, los viajeros frecuentes a destinos rurales son los más proclives a aprovechar el eclipse para conocer nuevos territorios. Quien visite un pueblo de Castellón para verlo puede luego convertirse en turista habitual. Una oportunidad que ningún municipio quiere desaprovechar.