El mapa de los inmuebles del Estado sin uso en Castellón: de viviendas a solares y parcelas

El patrimonio público del Estado esconde un mapa oculto de abandono y desuso. En total, la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, reconoce tener en Castellón hasta 17 inmuebles del Estado sin uso, en una reciente respuesta facilitada a El Periódico, del mismo grupo editorial.

Viviendas, solares y parcelas

Los bienes de titularidad estatal olvidados por toda España incluyen viejos juzgados, solares, oficinas, parcelas, plazas de garaje, viviendas, locales e incluso murallas y castillos, provenientes de herencias, decomisos, expropiaciones, antiguas viviendas de funcionarios, etc. Pero en el caso de Castellón la lista se compone mayoritariamente de viviendas urbanas, antiguos locales, solares y parcelas rústicas o urbanizables. La única referencia que se aproxima a un entorno monumental se da en Jérica, con un bien ubicado en la plaza del Castillo, nº 2, pero por su dirección en el Catastro consta como una casa de 74 m² construida en 1930.

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles urbano y rústico en la partida Vall d’Angel de Alcalà de Xivert, con superficie total de 3.472 m2. / Mediterráneo

Según el Estado, constan como «no arrendadas ni cedidas a terceros», si bien en algunos casos se han intentado sacar a subasta sin éxito. Dentro de este ranking del olvido institucional, Castellón ocupa la décimoquinta posición, liderando la tabla Granada, con 125 bienes sin uso; Málaga, con 66; León, con 45; Tarragona, con 38; Palencia, con 35; Almería, con 31; y Madrid, con 29.

Alcalà de Xivert y Peñíscola lideran la lista

Vista aérea de Peñíscola. / Mediterráneo

Volviendo a la provincia, Alcalà de Xivert y Peñíscola son las localidades con más registros, con cuatro en cada caso. En Alcalà de Xivert, su perfil es puramente de desarrollo urbanístico y agrario. Incluye parcelas en urbanizaciones costeras o residenciales, como Las Fuentes, El Pinar y Rivamar, y una rústica en la partida de Vall d’Angel.

En Peñíscola, las referencias son mixtas: por un lado, inmuebles eminentemente urbanos, como un piso en la planta 4ª de la calle Juan José Fulladosa y un local u oficina en la avenida Primo de Rivera. Por otro, suelo rústico o parcelas periféricas en las partidas de Pichels y el Barranco de San Antonio.

Casas de pueblo y locales urbanos

En Cervera del Maestre figuran dos inmuebles situados en su casco urbano, que responden a la tipología de casas tradicionales de pueblo, almacenes o pequeños solares entre medianeras: en Fàbriques y Parras. Esta última consta, según la referencia catastral, como una vivienda unifamiliar de 96 m² con varios elementos.

Cervera del Maestre. / Mediterráneo

En el resto de municipios, el Estado posee una propiedad por cada uno en los cascos urbanos residenciales de Artana, Borriol, Burriana, Xert y La Vall d’Uixó. Todo apunta a que se trata de inmuebles urbanos consolidados: viviendas tradicionales o locales comerciales a pie de calle, como en la calle Remolins de Borriol, la calle Trascasas de Xert o el vial Hernán Cortés en La Vall d’Uixó.

En Burriana consta una dirección en el distrito marítimo, en la avenida Mediterránea, número 1; mientras que Benicarló tiene solo uno, de carácter rústico, en el Polígono 14, parcela 543-B, alejado del centro urbano.

Listado de los inmuebles del Estado en Castellón recogidos en el inventario

En el caso de las referencias de parcelas, el Catastro proporciona una mayor precisión de la ubicación, superficie, características y fotografías en algunos casos: Buscador Catastro

Municipio/ Dirección / ReferenciaURL

Alcalà de Xivert

PG. Las Fuentes, parcela 13, manzana 21, nº 230

Alcalà de Xivert

Parcela 4P, manzana 22

Alcalà de Xivert

PT. Rivamar, urbanización El Pinar

Alcalà de Xivert

Polígono 29, parcela 188, Vall d’Angel

Artana

C/ Acequia, 3D

Benicarló

Polígono 14, parcela 543-B

Borriol

C/ Remolins, 8

Borriana / Burriana

Avenida Mediterránea, nº 1

Cervera del Maestre

Fàbriques, 27

Cervera del Maestre

Parras, 18

Chert / Xert

C/ Trascasas, 29

Jérica

Del Castillo, PZ, 2

Peníscola / Peñíscola

Juan José Fulladosa, 14, 4º

Peníscola / Peñíscola

Avda. Primo de Rivera, 27 D

Peníscola / Peñíscola

PT Pichels, pol. 14, parc. 755

Peníscola / Peñíscola

PT Barranco de San Antonio, pol. 14, parc. 791

La Vall d’Uixó

C/ Hernán Cortés, nº 1