Primer paso para reabrir una cadena de supermercados en Castellón: esta es la empresa que aspira a estos locales

Una empresa de Castellón dedicada al sector de la distribución comercial ha entrado recientemente en un procedimiento concursal. La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón aprobó el 6 de julio un edicto sobre la compañía Oroyes, que gestionaba los siete establecimientos de la cadena de supermercados Oromarket. La empresa cesó recientemente su actividad, lo que supuso el cierre de las tiendas y el despido, mediante un ERE, de sus más de 30 trabajadores.

Tal y como ya publicó Mediterráneo, el objetivo pasaba por el traspaso de estos locales, situados en Orpesa, Cabanes y Castelló, y por conservar su función de supermercados. Ahora ya se sabe que la compañía candidata es Coaliment Valencia S. A. Según el documento judicial, se ha presentado una "oferta vinculante de adquisición de la unidad productiva", y tras el edicto "se concede un plazo de 15 días hábiles para que los acreedores puedan formular observaciones y presentar propuesta vinculante alternativa".

Reapertura de las tiendas

De no haber otras ofertas, las tiendas reabrirían bajo la marca Coaliment. Para ello, el administrador concursal debe hacer un informe sobre la proposición. Fuentes conocedoras de la operación detallan que la postura sería favorable, con la intención de que la reapertura sea lo más rápida posible. La operación quedaría confirmada mediante un nuevo auto judicial.

El cierre de Oromarket se produjo tras acumular un pasivo de unos dos millones de euros. La cadena nació en Orpesa en 2008 y posteriormente se expandió hasta Cabanes y Castelló. Entre sus establecimientos más emblemáticos estaba el cercano a Marina d'Or y los de céntricos emplazamientos de la capital de la Plana, como Huerto Sogueros y la calle Asensi. Se espera que la transformación bajo la marca Coaliment llegue este mismo verano, con el fin de aprovechar el tirón de la campaña turística. Seis de los siete locales operaban bajo el régimen de alquiler, y se ha negociado con los propietarios para esta reapertura.

Expansión de Coaliment

Coaliment es una marca de amplia implantación en Cataluña, donde surgió en la década de los 30 del pasado siglo, y que en las últimas décadas amplió su presencia a toda España. El primer paso para esta expansión nacional se dio en la Comunitat Valenciana en 1998, con la compra de la Central Distribuidora Sarrió y su denominación de Coaliment Valencia, que lidera esta operación con Oromarket.

Por otro lado, cabe destacar que el administrador concursal designado para este proceso es un nombre conocido en diferentes ámbitos de la economía castellonense. Se trata de Jordi Casserras, que tramitó la quiebra de la centenaria empresa Marie Claire, en Vilafranca. Una de las principales firmas del interior de Castellón. Un proceso complejo, debido a la abultada deuda de la compañía y la frustrada operación de reflotar la factoría a través de la firma For Men, que desde el primer momento incumplió los compromisos adquiridos.