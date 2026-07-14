El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval

Cristina Pardo afronta una de las etapas más importantes de su carrera. Tras dos décadas vinculada a laSexta, la periodista ha cerrado su ciclo en Más vale tarde para dar el salto al horario de máxima audiencia de Antena 3. Un cambio de cadena, de formato y de ritmo que no altera, sin embargo, uno de sus vínculos más personales: Maella, el pueblo zaragozano al que vuelve siempre que necesita alejarse de los platós y que se encuentra a unos 50 minutos de la frontera de la provincia de Castellón. De hecho, la duración del trayecto entre Maella y Morella por la N-232 es de una hora y un minuto.

Situada en la comarca del Bajo Aragón-Caspe y atravesada por el río Matarraña, esta localidad de poco más de 2.000 habitantes es el lugar de origen de Javier Pardo, padre de la presentadora. Allí conserva buena parte de sus raíces familiares y allí encuentra ese paisaje conocido que ella misma ha llegado a definir como su “casa espiritual”.

Lejos de las cámaras y de la agenda televisiva, Pardo disfruta en Maella de una rutina sencilla: pasear por sus calles, reencontrarse con la familia y contemplar unas vistas que forman parte de su memoria. Su relación con el municipio es tan estrecha que en 2022 fue la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de San Lorenzo, uno de los momentos más especiales de su vínculo con la localidad.

Torre del Reloj de Maella, uno de los principales atractivos de la localidad. / Mediterráneo

Maella guarda además un patrimonio que sorprende a quien llega por primera vez. En pleno casco urbano destaca la Torre del Reloj, uno de los grandes símbolos del pueblo. El edificio alcanza los 48 metros de altura y combina una base románica, de los siglos XI y XII, con una parte superior mudéjar construida en el siglo XV. Actualmente alberga las dependencias del ayuntamiento y conserva dos relojes solares.

Otro de los nombres inseparables de Maella es el de Pablo Gargallo, nacido en la localidad en 1881 y considerado uno de los grandes innovadores de la escultura del siglo XX. Su casa natal se ha convertido en museo y conserva obras originales, bocetos y recuerdos de sus primeros años.

El recorrido por el municipio continúa en la iglesia de San Esteban Protomártir, de origen románico tardío, y en la iglesia de Santa María, vinculada a un antiguo convento. Sobre una colina permanecen también las ruinas del castillo de los Pérez de Almazán, que llegó a ser uno de los conjuntos fortificados más importantes de Aragón hacia el año 1500.

Ruinas del castillo, uno de los puntos más visitados de Maella. / Mediterráneo

En los alrededores, la ermita de Santa Bárbara ofrece una de las mejores panorámicas sobre el casco urbano y el río Matarraña. Más lejos, en dirección a Fabara, aparecen los restos del monasterio de La Trapa, considerado una de las construcciones más antiguas de la zona.

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Ubicación de 50710 Maella, Zaragoza en Google Maps.

A todo ello se suma una identidad muy ligada al campo y a la gastronomía. Maella forma parte de la zona de producción del aceite del Bajo Aragón y del melocotón de Calanda, dos de sus productos más reconocibles. También presume de la sartanè, un plato tradicional elaborado con arroz, patatas, verduras y carne que cada año reúne a vecinos y cuadrillas.