El puerto de Castellón se anima con el verano: potencia las actividades familiares gratuitas

PortCastelló vuelve a convertirse este verano en epicentro de ocio cultural y familiar durante la temporada estival. Al éxito del Som Festival o del Solmarket, que fue uno de los principales atractivos el año pasado, se suman nuevas apuestas como exposiciones en el edificio Moruno, cine de verano o atracciones infantiles.

La temporada, que arrancó a principios de junio con la recepción de los pilotos participantes en el Festival del Viento, de ámbito internacional, se completa con una nutrida agenda para el mes de julio, un mes en el que ha tenido lugar también la XI edición de los Premios Faro, galardones que se renuevan precisamente para premiar el sentimiento de pertenencia y el vínculo del puerto con la provincia.

Oferta familiar

Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria, ha explicado que "nuestro compromiso es convertir al puerto de Castellón en un contenedor cultural permanente donde todo el mundo tenga cabida, por eso, además de la oferta musical y gastronómica que nos acompañó el verano pasado, este año van a ganar protagonismo los más pequeños". "Queremos que quien venga a la zona lúdica encuentre una oferta continuada y, para ello, es fundamental seguir ofreciendo a vecinos y visitantes una oferta que cumpla dos premisas fundamentales: que sea familiar y gratuita", ha subrayado.

El máximo responsable de PortCastelló ha asegurado que "nuestra meta es abrir la fachada marítima de par en par a la ciudadanía, fortalecer el vínculo con el mar, potenciar el comercio y la hostelería local y lograr que el puerto de Castellón sea, de verdad, el puerto de todos; un espacio donde se disfrute, se viva y se conviva", ha señalado Ibáñez. Así, ha destacado que "vamos a seguir trabajando para que el muelle de costa continúe acogiendo iniciativas capaces de generar actividad, fortalecer la relación puerto-ciudad y acercar la cultura a todos los ciudadanos, con actividades que simbolicen esa visión de puerto abierto, dinámico y comprometido con su entorno".

El Moruno como contenedor cultural

Cabe recordar que la reciente exposición del Museu del Bou ha sido uno de los grandes atractivos del mes de julio, batiendo récord de participación. La muestra, de gran valor cultural y patrimonial, reunió más de medio centenar de piezas relacionadas con el mundo de la tauromaquia, entre las que destacan trajes de luces históricos, carteles, esculturas, documentos y objetos vinculados a figuras destacadas del mundo taurino.

La exposición cerró sus puertas el pasado 10 de julio para dar paso a una exposición colectiva de pintura. Se trata de la muestra Colors del Grau, que ocupará el Espai Cultural Moruno del 20 al 26 de julio y contará con obras de María Griñó, Olga Ferreres, Elisabeth Rodrigo, Jenia Maslova y Lorena Rius (Louli).