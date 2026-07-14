Respaldo financiero a las empresas innovadoras de Castellón: 97% de éxito en las operaciones y 5,4 millones de euros concedidos

Una parte importante del conjunto de empresas innovadoras de la provincia ha surgido alrededor del CEEI Castellón. Un terreno económico que aumenta su peso, pero que en sus inicios requiere de inversiones para poder desarrollar sus iniciativas. En este camino las suele acompañar el Institut Valencià de Finances (IVF). El dinero concedido a través de los mecanismos de la banca pública autonómica ya supera los 5,4 millones de euros entre las firmas de este centro.

Desde su acreditación como intermediario financiero en 2020, el CEEI ha acompañado a 38 empresas innovadoras, con una tasa de éxito del 97% en las operaciones presentadas y proyectos pertenecientes a más de diez sectores de actividad. Este balance incorpora tres nuevas operaciones gestionadas en el presente ejercicio por un importe conjunto cercano a los 400.000 euros, destinadas a apoyar el crecimiento de compañías innovadoras que cuentan con inversión privada comprometida. Los nuevos préstamos refuerzan el papel de CEEI Castellón como entidad especializada en facilitar el acceso de startups y pequeñas empresas innovadoras a instrumentos de financiación pública y privada.

Intermediario financiero

CEEI Castellón es el único intermediario financiero acreditado por el IVF en la provincia de Castellón dentro de la línea de préstamos participativos en coinversión, una de las herramientas clave de apoyo al emprendimiento innovador promovidas por la Generalitat Valenciana. Es, además, una de las siete entidades acreditadas en el conjunto de la Comunitat Valenciana, lo que consolida su posición como referente regional en el impulso al ecosistema startup.

Desde 2020, CEEI Castellón trabaja en la identificación, el acompañamiento y la validación de proyectos empresariales susceptibles de acceder a esta financiación. Su intervención permite acercar a las empresas un instrumento diseñado para complementar las rondas de inversión privada y ofrecer una estructura financiera adaptada a proyectos con un elevado potencial de crecimiento.

Nuevas operaciones

Las tres nuevas operaciones de 2026 corresponden a proyectos con un marcado componente tecnológico e innovador. Una de las empresas desarrolla soluciones tecnológicas aplicadas al sector asegurador, dentro del ámbito insurtech; otra está especializada en herramientas digitales para la gestión, la trazabilidad y el cumplimiento normativo en el sector de los residuos y la economía circular, mientras que la tercera es una compañía medtech orientada al desarrollo de tecnologías de imagen biomédica destinadas a mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

En estas operaciones, el equipo de CEEI Castellón ha acompañado a las empresas en el análisis de elegibilidad, la estructuración de la financiación, la revisión de la documentación, la coordinación con las respectivas rondas privadas de inversión y la tramitación de las solicitudes ante el IVF.

Préstamos participativos

El director de CEEI Castellón, Justo Vellón, ha señalado que "superar los 5,4 millones de euros de financiación concedida demuestra la capacidad de este instrumento para impulsar proyectos innovadores y confirma la importancia de ofrecer a las empresas un acompañamiento especializado durante todo el proceso". Vellón ha añadido que "las tres nuevas operaciones permitirán a estas compañías avanzar en el desarrollo de producto, la validación tecnológica, el crecimiento comercial y la consolidación de sus modelos de negocio".

La línea de préstamos participativos en coinversión del IVF facilita financiación a empresas innovadoras que cuentan con aportaciones de inversores privados. La combinación de capital privado y financiación pública resulta especialmente relevante para startups y pymes que se encuentran en fases iniciales o de escalado y necesitan recursos para ejecutar sus planes de crecimiento.

Tejido innovador

Con este balance, CEEI Castellón consolida su labor de acompañamiento a empresas en procesos de financiación, inversión y desarrollo de negocio, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial innovador y a la dinamización económica de la provincia de Castellón.