Tráfico hoy en Castellón: Obras provocan afecciones y cortes de carriles en la red viaria
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.
AP-7
- Benicarló (km 361 - 363): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Cabanes (km 398): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CS-22
- Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
CV-10
- Cabanes (km 44 - 55): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-11
- Traigueras (km 8 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-14
- Morella (km 7): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Sierra Engarcerán (km 16 - 17): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Ares del maestrat (km 44): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-132
- Sant Mateu (km 2 - 5): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-173
- Villafranca del Cid (km 3 - 6): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
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