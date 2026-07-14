Tráfico hoy en Castellón: Obras provocan afecciones y cortes de carriles en la red viaria

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

AP-7

Benicarló (km 361 - 363) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Cabanes (km 398): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CS-22

Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

CV-10

Cabanes (km 44 - 55) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-11

Traigueras (km 8 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-14

Morella (km 7): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Sierra Engarcerán (km 16 - 17) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Ares del maestrat (km 44): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-132

Sant Mateu (km 2 - 5): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-173

Villafranca del Cid (km 3 - 6): Obra, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213