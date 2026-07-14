La transparencia en las webs municipales sigue bajo mínimos en Castellón y solo cuatro grandes ayuntamientos aprueban

El nivel de transparencia en las webs municipales de Castellón continúa con un suspenso generalizado, pese a los tirones de orejas de los últimos años.

Los datos del Sello Infoparticipa correspondientes a 2025 vuelven a reflejar una situación desigual entre los municipios de más de 5.000 habitantes de la provincia, con solo cuatro ayuntamientos por encima del 50% de cumplimiento y una amplia mayoría que sigue suspendiendo.

Entre los 20 consistorios analizados, únicamente Onda, Alcalà de Xivert, Castelló y Burriana superan el aprobado. El resto, 16 municipios, no alcanza el 50% en los indicadores evaluados por este estudio, que mide la calidad y transparencia de la comunicación pública en las webs municipales.

La gran referencia vuelve a ser Onda, que conserva un 100% de cumplimiento y repite como el municipio más transparente entre las localidades castellonenses de más de 5.000 habitantes.

El consistorio ondense mantiene así el pleno en el índice, al igual que ya hizo en la anterior edición. Es un referente en la Comunitat Valenciana.

También destaca Alcalà de Xivert, que mejora su resultado y pasa del 86,54% registrado en 2024 al 90,74% en 2025. El municipio se consolida como el segundo ayuntamiento con mayor nivel de transparencia en la provincia, solo por detrás de Onda. Tanto Onda como Alcalà logran un Sello Infoparticipa.

Castelló, por su parte, mantiene el aprobado, aunque registra un ligero retroceso. La capital pasa del 65,38% al 62,96%, una bajada que no le impide continuar entre los pocos municipios que superan el umbral del 50%.

La mejora más significativa la protagoniza Burriana, que prácticamente duplica su nivel de cumplimiento. El Ayuntamiento pasa del 28,85% de 2024 al 55,56% en 2025, lo que le permite abandonar el grupo de municipios suspendidos y situarse entre los consistorios que aprueban en transparencia.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el nivel de transparencia de los municipios de más de 5.000 habitantes en sus webs municipales.

Excepciones en la Diputación y cuatro municipios 'pequeños'

El estudio también deja una lectura positiva en los municipios de menor tamaño. Geldo, con un 87,04%; Espadilla, con un 77,93%; Toga, con un 77,78%; y Torrechiva, con un 75,93%, han logrado el Sello Infoparticipa pese a contar con menos de 5.000 habitantes. Sus resultados demuestran que la transparencia en la comunicación pública no depende únicamente del tamaño del municipio ni de disponer de grandes estructuras administrativas.

Gráfico que muestra el nivel de transparencia en las webs de municipios de menos de 5.000 habitantes que han recibido el Sello Infoparticipa. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Por su parte, la Diputación de Castellón saca buena nota en el último estudio y también se lleva un Sello Infoparticipa. Su nota roza la matrícula y se queda en un 94,12%, lo que supone una ligera subida respecto a los datos del 2024. Las otras diputaciones de la Comunitat también tienen datos positivos. La de Alicante cuenta con el mismo resultado que la de Castellón (94,12%), mientras que la de Valencia saca un 86,27%.

Geldo, Espadilla, Toga y Torrechiva demuestran que la transparencia en la comunicación pública no depende únicamente del tamaño del municipio ni de disponer de grandes estructuras administrativas.

Suspenso generalizado

En el lado contrario, la Vall d’Uixó sufre una de las caídas más llamativas. El municipio, que en 2024 alcanzaba el 65,38%, baja hasta el 42,59% y pierde el aprobado. También retroceden de forma notable Peñíscola, que pasa del 34,62% al 16,67%; Benicarló, del 42,31% al 29,63%; Segorbe, del 26,92% al 14,81%; y l’Alcora, del 26,92% al 16,67%.

La parte baja de la clasificación vuelve a evidenciar importantes carencias en las páginas municipales. Torreblanca presenta el peor dato de los municipios analizados, con un 3,70%, por debajo incluso del 5,77% que registraba el año anterior. Le siguen Borriol, con un 9,26%, y Orpesa, con un 11,11%.

También se sitúan en niveles bajos Vila-real, con un 14,81%; Nules, con el mismo porcentaje; Betxí, con un 16,67%; Moncofa, con un 18,52%; y Benicàssim, con un 22,22%. En la zona media aparecen Almassora, con un 33,33%; Vinaròs, con un 40,74%; y Almenara, también con un 40,74%.

El informe vuelve a poner de manifiesto que la transparencia municipal no avanza de forma homogénea en la provincia. Mientras algunos ayuntamientos consolidan niveles altos o mejoran de manera destacada, como Onda, Alcalà de Xivert, Burriana o los pequeños municipios reconocidos con el sello, otros retroceden de forma considerable o se mantienen en porcentajes muy bajos.

El Sello Infoparticipa analiza el grado de cumplimiento de distintos indicadores relacionados con la información pública que ofrecen los ayuntamientos en sus páginas web, la calidad de esa comunicación y las herramientas vinculadas a la transparencia y la participación ciudadana.

Los resultados de 2025 reflejan que, salvo contadas excepciones, la mayoría de grandes municipios de Castellón todavía tiene un amplio margen de mejora para facilitar a la ciudadanía información clara, completa y accesible sobre la gestión municipal.