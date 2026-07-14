La UJI desarrolla un simulador de realidad virtual para entrenar intubación de pacientes

La Universitat Jaume I de Castellón ha desarrollado un simulador de realidad virtual para entrenar al alumnado de Medicina y Enfermería en la intubación de pacientes. El equipo científico del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen de la UJI ha creado una plataforma integral de entrenamiento en realidad virtual (Paciente3D) para la práctica de la intubación orotraqueal que mejora la capacitación médica del estudiantado en uno de los principales métodos para el manejo de las vías respiratorias.

El sistema integra tres elementos: un entorno virtual inmersivo, un sistema de análisis de rendimiento que captura métricas como tiempos y errores, y una plataforma web que sirve de panel de control para ofrecer instrucciones de mejora. El simulador permite realizar el procedimiento completo y verificar la colocación del laringoscopio, el balón del tubo traqueal, la alineación de la vía aérea, el uso de la cánula de Guedel o la inserción del tubo bajo visualización de las cuerdas vocales.

De los maniquíes a la realidad virtual

Esta solución resuelve problemas de disponibilidad de equipos físicos (actualmente se usan maniquíes para aprender la técnica) y la necesidad de supervisión experta constante. Además, el nuevo sistema reduciría los costes de configuración, mantenimiento y almacenaje de este material y favorecería la simultaneidad en la práctica y también la posibilidad de incluir diferentes niveles de dificultad.

La tecnología se encuentra en un nivel de madurez TRL 6. Ha sido validada mediante pruebas con 23 especialistas y más de una veintena de alumnos y alumnas del Grado en Medicina de la universidad pública de Castellón, demostrándose una reducción en la curva de aprendizaje. Ha obtenido un 73,37% en la escala de usabilidad SUS y una evaluación pedagógica del 75%, lo que confirma su robustez y efectividad.

Ventajas

La nueva plataforma presenta una serie de ventajas como su realismo y fidelidad clínica; una evaluación objetiva con el registro del progreso del estudiante de forma automatizada; la compatibilidad multiplataforma (funciona con productos de realidad virtual comerciales como Meta Quest 3); la seguridad de los datos y la posibilidad de personalización en el ajuste de niveles de dificultad.

La tecnología está dirigida principalmente a la formación del personal médico y de enfermería en los sectores sanitario, hospitalario, universitario y centros de formación profesional en salud y a las empresas de simulación clínica (proveedores de tecnología educativa para el sector sanitario). El equipo investigador del software registrado por la UJI busca socios para la explotación comercial que permitan avanzar hacia etapas de comercialización final o adaptaciones específicas.

El equipo humano

El equipo científico que ha diseñado y desarrollado esta plataforma ha estado formado por Inmaculada Remolar, como coordinadora, Juan Daniel Suárez, Ramón Munera, Cristian Hernández, Anna Tonda y Ricardo Pardo.

El desarrollo de esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo financiero del programa UJISABIO para el proyecto «El diseño 3D y la realidad virtual aplicada al aprendizaje médico en urgencias y emergencias» (UJISABIO22_AP07) y el programa UJI.>LAB Impuls de valorización y transferencia de resultados de investigación dentro del Pla de Promoción de la Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universitat Jaume I de Castelló para la «Integración del software de simulación Paciente3D en un entorno operativo».

La Universitat Jaume I de Castelló, a través del Servicio de Gestión de la Investigación y la Transferencia (SEGIT) y del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Territorio, facilita la transferencia científica y tecnológica de su personal investigador con el fin de avanzar en su vocación de transmisión y difusión del conocimiento científico, técnico, social y humanístico.