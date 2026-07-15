Las 13 nuevas empresas con el sello 'Castelló Ruta de Sabor'... y ya son 510

La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por la gastronomía de proximidad y ya suma 510 empresas y entidades certificadas con la marca Castelló Ruta de Sabor.

La institución provincial ha celebrado este miércoles la gala de entrega de los certificados a las nuevas empresas adheridas a la marca gastronómica, que en esta ocasión han sido 13, superando así por primera vez el medio millar.

"Gran escaparate"

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha puesto en valor el gran incremento de entidades adheridas en los últimos años, señalando que “Castelló Ruta de Sabor continúa creciendo y consolidándose como un gran escaparate de la excelencia gastronómica de nuestra tierra”.

“Castelló Ruta de Sabor es gastronomía y turismo, pero también es un distintivo que identifica y diferencia a las empresas castellonenses que, con su trabajo, pasión y experiencia, contribuyen a que la gastronomía de nuestra tierra sea reconocida”, ha destacado Martínez.

Asimismo, el vicepresidente ha insistido diciendo que “con 510 entidades adheridas, seguimos sumando esfuerzos para promocionar el talento, la tradición y la innovación que hacen de Castellón una provincia referente en la gastronomía”.

Las nuevas incorporaciones

Así pues, las nuevas empresas adheridas a Castelló Ruta de Sabor son el Hotel Boutique Casa Arizo (Orpesa), Absentia Cóctel Bar (Castelló), comercio gastronómico El Rebost de Rose (Morella), comercio gastronómico El Clot de l’Arrel (Burriana), EB Azahar Eventos Temáticos (Benicàssim), restaurante Llavor (Orpesa), restaurante Asador el Torrelló (Onda), restaurante Gganbu (Peñíscola), restaurante Mareva Blue (Peñíscola), restaurante Porto Rico (Peñíscola), restaurante Propi (Onda), restaurante Selma (Benicàssim) y restaurante Bruno (Benicàssim).

Acto de entrega de los certificados de Ruta de Sabor. / MEDITERRÁNEO

Tanto el vicepresidente provincial como el diputado de Sector Primario, Sergio Fornas, han dado la bienvenida a todas ellas y les han hecho entrega de un diploma y una placa que acreditan la adhesión a esta marca que, tal y como ha subrayado Andrés Martínez, “es una gran familia”.

En este sentido, el vicepresidente de Diputación de Castellón ha agradecido el trabajo de todas las empresas y les ha animado a sumar esfuerzos para “seguir consolidando la gastronomía como fuente de riqueza e importante reclamo turístico para que cada vez nos conozcan más los visitantes a través de los sabores y excelentes productos de proximidad que conforman la mejor despensa del mediterráneo”.

“Castelló cuenta con una gran variedad de productos de cercanía y desde la Diputación de Castellón tenemos el objetivo de proteger, apoyar y potenciar el consumo de proximidad”, ha señalado el diputado de Sector Primario, quien ha hecho hincapié en la importancia de valorar el trabajo de los agricultores y pescadores que “cada día trabajan incansablemente para llevar a nuestras mesas lo mejor de nuestra tierra, productos frescos y de temporada de gran calidad”.

Renovación de la distinción

Durante el transcurso del acto, 30 empresas del sector turístico gastronómico han renovado su certificado y a todas ellas el vicepresidente de la Diputación de Castellón les ha hecho entrega de un diploma acreditativo.

Cada dos años, las empresas que pertenecen al club de producto Castelló Ruta de Sabor pasan una auditoría con requisitos para la promoción del producto agroalimentario local más exigentes con el objetivo de trabajar en la mejora continua.