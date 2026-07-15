Acuerdo de Sanitat y la UJI para las prácticas de Ciencias de la Salud en Castellón
Se aprueban 167 plazas de profesorado asociado asistencial para el Departamento de Salud de Castelló, reforzando titulaciones clave.
Este martes se ha celebrado la reunión anual de la Comisión mixta del convenio de colaboración entre Generalitat a través de la Conselleria de Sanitat y la Universitat Jaume I para la realización de prácticas docentes de titulaciones de Ciencias de la Salud.
La Comisión ha estado presidida por el rector de la UJI, Jesús Lancis, y ha contado con la presencia del conseller de Sanitat, Marciano Gómez. En la reunión se ha acordado la prórroga, provisión y nuevas contrataciones para el próximo curso académico de profesorado asociado asistencial para atender las necesidades de las titulaciones de Medicina, Enfermería y Psicología y los másteres del ámbito de ciencias de la salud. Concretamente, se han acordado 167 plazas de profesorado asociado asistencial correspondientes al Departamento de Salud de Castelló.
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