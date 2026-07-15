Acuerdo de Sanitat y la UJI para las prácticas de Ciencias de la Salud en Castellón

Este martes se ha celebrado la reunión anual de la Comisión mixta del convenio de colaboración entre Generalitat a través de la Conselleria de Sanitat y la Universitat Jaume I para la realización de prácticas docentes de titulaciones de Ciencias de la Salud.

La Comisión ha estado presidida por el rector de la UJI, Jesús Lancis, y ha contado con la presencia del conseller de Sanitat, Marciano Gómez. En la reunión se ha acordado la prórroga, provisión y nuevas contrataciones para el próximo curso académico de profesorado asociado asistencial para atender las necesidades de las titulaciones de Medicina, Enfermería y Psicología y los másteres del ámbito de ciencias de la salud. Concretamente, se han acordado 167 plazas de profesorado asociado asistencial correspondientes al Departamento de Salud de Castelló.