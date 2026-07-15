El aeropuerto de Castellón recupera los vuelos directos a una 'joya' del Mediterráneo: billetes desde 37 euros

El aeropuerto de Castellón completará esta semana su oferta programada para el 2026 con el regreso de los vuelos directos a la considerada como una de las joyas del Mediterráneo coincidiendo con la temporada alta estival.

Air Nostrum, la aerolínea fraquiciada de Iberia, volverá a volar desde este viernes, 17 de julio, entre la infraestructura de Vilanova d'Alcolea y Palma de Mallorca. La ruta, que permanecerá en funcionamiento hasta el próximo 30 de agosto, ofrecerá esta temporada un total de 2.000 plazas.

Dos frecuencias a la semana

Su operación está programada con dos frecuencias semanales. Serán en viernes, con salida a las 15.40 horas desde Castellón y regreso a las 17.40 horas desde Mallorca. Y en domingo, partiendo de la base provincial a las 9.40 horas y volviendo a las 11.50 horas desde el aeropuerto insular. En concreto, la compañía utilizará el avión ATR-72 600, un turbohélice con 72 asientos. El trayecto durará entre una hora y cinco y una hora y quince minutos.

Los billetes para la conexión aérea se encuentran disponibles a partir de los 37 euros por trayecto. De hecho, todavía existe disponibilidad de asientos a este importe inicial a pesar de tratarse de la época de mayor demanda. Para los residentes de las Islas Baleares, cada desplazamiento se puede adquirir desde los 16 euros.

En busca de un nuevo récord

Con el regreso de la ruta a Palma de Mallorca, que ya funcionó en el 2025, el aeropuerto de Castellón alcanzará las 16 conexiones comerciales activas, su máximo histórico, en busca de batir un nuevo récord de pasajeros.

La infraestructura, a nivel nacional, une la provincia con vuelos directos a Bilbao y Asturias (Volotea), así como a Madrid (Air Nostrum-Iberia), permitiendo esta última enlazar hacia 92 destinos de todo el mundo.

Asimismo, Castellón se encuentra unida por aire con los aeropuertos de Oporto, Londres Stansted, Bruselas, Milán, Bolonia, Manchester, Cracovia, Budapest, Düsseldorf Weeze y Berlín Brandenburg por Ryanair. A ellos se suman las ciudades rumanas de Cluj y Bucarest con los vuelos operados por Wizz Air.

Mientras, hasta el próximo 28 de septiembre permanece activa una operativa chárter con Bratislava (Eslovaquia) que funciona semanalmente, está impulsada por el club de producto Introducing Castellón y traerá en total a 2.700 turistas a la provincia que se alojan en hoteles de Orpesa y Peñíscola.

Cabe recordar que, en el primer semestre, el aeropuerto de Castellón acumula 148.009 pasajeros, tal y como recogió este diario. Suponen 12.663 viajeros más que en el mismo periodo de 2025, con un aumento del 9%.