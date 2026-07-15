Castellón cuadruplica las muertes por calor en una década a las puertas de una nueva ola

El calor extremo se consolida como amenaza para la salud en Castellón en el segundo inicio de verano más mortífero en una década y coincidiendo hoy con la entrada de una nueva ola de calor que tiene en alerta a los servicios de Emergencias por el mercurio y los incendios. Entre el 15 de mayo y el 12 de julio de este 2026 el balance ha dejado ya 34 fallecimientos directamente atribuibles a las altas temperaturas según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. El mismo periodo del 2025 se batió el récord, con 38.

Al echar la vista atrás, la evolución de los últimos diez años expone con crudeza la aceleración de esta amenaza climática. En el año 2016 en las mismas fechas solo se registraron ocho víctimas en la provincia. La mortalidad estival provocada por el calor severo en Castellón, por tanto, se ha multiplicado por cuatro en una década, repuntando en 2025 y 2026, de forma consecutiva, tras ejercicios con menor impacto e incluso a cero, como en 2023, con el factor de un mercurio más fresco en el comienzo de la temporada estival.

El perfil por franja de edad

Buscando refugio frente al calor en el agua. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

El estudio demográfico de los decesos asociados al calor extremo en el MoMo refleja un cambio en el perfil: ahora el principal factor de riesgo biológico es una edad muy avanzada y con un patrón que presenta una clara brecha de género, con más afección a las mujeres.

Los mayores de 65 años se encuentran en riesgo absoluto: del total de 34 víctimas del tramo de fechas analizadas en este 2026, 31 de ellas tenían más de 65 años (el 91% del total). Y en concreto el segmento de personas octogenarias es el más castigado, con 19 fallecidos mayores de 85 años. Hace una década, las ocho víctimas de ese periodo del 2016 incluían solo a cuatro mayores de 85.

Muertes por calor / Mediterráneo

Brecha de género en la mortandad

La proporción de mujeres fallecidas duplica con creces la tendencia de 2016. Este año se reportan 20 féminas fallecidas frente a 14 hombres, manteniendo la pauta del 2025, año con un sesgo aún más pronunciado: ellas, 24; y ellos, 14. Otro dato reseñable es el elevado número de pérdidas en la última semana con datos (del 6 al 12 de julio), con 15 decesos concentrados -una media de 2,5 al día-, casi la mitad del periodo desde mayo. Según explican de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, este tipo de decesos no instantáneos -aquellos sin golpe de calor- se producen por la persistencia de temperaturas altas y una descompensación «del sistema de homeostasis del cuerpo, que regula la temperatura interna del organismo»; el origen suele ser un estrés térmico acumulativo.

Hoy, nivel 3: Riesgo máximo de incendios La Generalitat ha fijado el nivel de preemergencia 3, riesgo máximo de incendios forestales en la Comunitat hoy y mañana por temperaturas altas y tormentas secas. Se establecen las restricciones habituales de quemas y acceso a parques naturales.

Golpe de calor / Mediterráneo