El uso de cualquier tipo de maquinaria es la infracción más común durante los días de cierre de los parques naturales de Castellón

Por segunda vez en lo que llevamos de verano, la Generalitat valenciana ha decretado el cierre de los parques naturales ante el riesgo extremo de incendios forestales, al establecerse el nivel de preemergencia 3 del plan especial autonómico. La medida es contundente, porque se quiere reducir al máximo la posibilidad de que se inicie un fuego.

Pese a las advertencias y las restricciones, no siempre se atiende a esas restricciones y los agentes medioambientales, que intensifican estos días la vigilancia, siguen encontrándose con comportamientos imprudentes que están en el origen de la práctica totalidad de los incendios por negligencias.

El 14 de junio, ante las previsiones de la Aemet por las altas temperaturas que iban a registrarse en el territorio autonómico, la Conselleria de Medio Ambiente emitió una resolución por la que establecía el cierre de los parques naturales desde el miércoles 15 al jueves 16. Esa medida incluye severas restricciones como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través; la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva o la suspensión de obras y trabajos en terrenos forestales o sus inmediaciones, entre otras limitaciones.

Para velar por el cumplimiento de estas medidas, se ha intensificado la vigilancia por parte de los agentes medioambientales, dependientes de la conselleria, quienes explican que «la infracción más común y lo que más se denuncia» en estos días es, precisamente, la que hace referencia a la prohibición de hacer obras o trabajos en el ámbito de los parques naturales o su zona de influencia.

Un agente medioambiental de la Generalitat durante una jornada de vigilancia en un parque natural de Castellón. / ASSOCIACIÓ AGENTS MEDIAMBIENTALS

Desde la Associació Agents Mediambientals detallan que las desbrozadoras, las motosierras, las radiales, los grupos electrógenos o maquinarias similares «son las que más incendios provocan por negligencias», al utilizarse en periodos en los que está desaconsejado o está totalmente prohibido, como sucede este verano.

En cuanto a las limitaciones de paso, porque se restringen totalmente las rutas senderistas, los paseos o las pruebas deportivas, tanto las que se realizan con vehículo, como en bicicleta o a pie, habituales en periodos vacacionales, inciden en que tienen que ver con el mismo riesgo, el de que cualquier comportamiento imprudente o una mera chispa pueda provocar un fuego, pero también porque, en el caso de que se declare un incendio, la presencia de personas en la montaña puede incrementar el peligro, desde el punto de vista de su seguridad.

Los profesionales de la vigilancia medioambiental aprecian que existe una mayor concienciación por lo que se refiere a comportamientos más explícitos en cuanto al uso del fuego, como tirar colillas o hacer fuego en estos entornos. «A veces pasa, pero por suerte son casos excepcionales», indican, «la gente está ahora más sensibilizada con las graves consecuencias que comporta». De hecho, una de las medidas más comunes, incluso sin necesidad de llegar al actual nivel de preemergencia 3, es el cierre de las áreas recreativas con paelleros.

Fiestas sin pirotecnia

El verano es época de fiestas populares en numerosos pueblos y en alguna ocasión se ha denunciado que no se tenga en cuenta una cuestión que la última resolución prohibe expresamente: el uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos, tanto en terrenos forestales como en la zona de influencia (500 metros), lo que afecta a cualquier tipo de pirotecnia.

La orden de la Conselleria de Medio Ambiente tiene en cuenta que muchos municipios forman parte de los parques naturales. Por esa razón, dentro de la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, se establece una excepción en trece de los diecisiete (el de la Serra d'Espadà es el único en la provincia de Castellón) en el caso de «vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios».