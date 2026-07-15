Encuesta
El CIS sitúa a Castellón como destino nº1 de España para ver el eclipse
El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas refleja que la provincia es el lugar favorito de los españoles que prevén viajar para ver este fenómeno histórico, por delante de otros como Illes Balears, Teruel o Burgos
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado una encuesta sobre el eclipse total del próximo 12 de agosto y afirma que Castellón es la provincia favorita elegida por los españoles que se van a desplazar desde su residencia habitual para verlo. De este modo, un 12,2% de los encuestados ha decidido verlo desde territorio castellonense, siendo el porcentaje más alto, y junto con los datos de Valencia y Alicante, hace que la Comunitat Valenciana sea el destino elegido del 18,2% de las personas que respondieron al CIS.
Castellón se sitúa como la zona más valorada para presenciar el fenómeno astronómico, con uno de cada diez españoles que se decanta o tiene ya en mente desplazarse hasta aquí para observarlo, ya sea una escapada de ida y vuelta en el mismo día o una estancia con alojamiento durante más jornadas.
El ranking de predilección de destinos para ver el eclipse el día 12
El ranking dado a conocer por el CIS sitúa a Castellón provincia con el mayor porcentaje de personas que tienen la intención de desplazarse para ver el eclipse en la provincia, un 12,2%; le siguen Illes Balears (10,7%), Teruel (6,9%), Burgos (6,1%), Valladolid (6,1%) y Tarragona (5,9%).
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