El CIS sitúa a Castellón como destino nº1 de España para ver el eclipse

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado una encuesta sobre el eclipse total del próximo 12 de agosto y afirma que Castellón es la provincia favorita elegida por los españoles que se van a desplazar desde su residencia habitual para verlo. De este modo, un 12,2% de los encuestados ha decidido verlo desde territorio castellonense, siendo el porcentaje más alto, y junto con los datos de Valencia y Alicante, hace que la Comunitat Valenciana sea el destino elegido del 18,2% de las personas que respondieron al CIS.

Castellón se sitúa como la zona más valorada para presenciar el fenómeno astronómico, con uno de cada diez españoles que se decanta o tiene ya en mente desplazarse hasta aquí para observarlo, ya sea una escapada de ida y vuelta en el mismo día o una estancia con alojamiento durante más jornadas.

El ranking de predilección de destinos para ver el eclipse el día 12

El ranking dado a conocer por el CIS sitúa a Castellón provincia con el mayor porcentaje de personas que tienen la intención de desplazarse para ver el eclipse en la provincia, un 12,2%; le siguen Illes Balears (10,7%), Teruel (6,9%), Burgos (6,1%), Valladolid (6,1%) y Tarragona (5,9%).