Crisis de una citrícola de Castellón: sus instalaciones van a subasta

Los procedimientos concursales se presentan cuando una empresa no tiene capacidad para asumir los pagos pendientes. Hay casos en los que se consigue enderezar la situación financiera, pero en otras situaciones no son más que el paso previo a la liquidación. En Castellón se han dado varios casos de este tipo en los últimos meses, relacionados con compañías importantes.

Una vez se procede a la liquidación, los administradores concursales se encargan de poner a la venta las propiedades de la firma, con el fin de transformar maquinaria, material de stock o los propios inmuebles en metálico, y enjugar parte de las cantidades que se deben. Esto es lo que ocurre con una conocida firma citrícola de la provincia, que desaparece después de un amargo final. En junio entró en fase de liquidación, y ahora se ha iniciado el proceso para la subasta de las propiedades inmobiliarias a su nombre.

Subasta inmobiliaria

Hasta el 9 de noviembre, los interesados podrán pujar por un único lote compuesto por dos fincas registrales. Según detalla la información que acompaña a este proceso, hay una propiedad de casi 27.000 metros cuadrados, de los que 7.418 están destinados a almacén y oficinas. Además, se añade otra finca de 4.500 metros cuadrados, que conforma "la zona de acceso rodado, circulación y aparcamiento de la nave industrial". Los dos activos inmobiliarios, ubicados en la carretera Burriana-Segorbe, a la altura de la Vall d'Uixó, "forman una única explotación inmobiliaria, por cuanto ambas fincas resultan inseparables desde el punto de vista de su aprovechamiento económico", detalla la firma encargada de la subasta, Villagrán Soluciones Empresariales.

Exterior de las instalaciones de Agribur. / Mediterráneo

El valor de este lote está tasado en 2.099.447,09 euros, y el precio mínimo de salida para pujar es de 1.049.723,55 euros. Recalcan que no se recibirán propuestas de menor valor, ni se podrán presentar ofertas sobre una sola de las dos fincas.

Final de Agribur

El final de Agribur se desencadenó hace más de un año, al no poder superar una deuda de más de 30 millones de euros, lo que derivó en un ERE para despedir a toda la plantilla, compuesta por 433 personas de la propia firma y por 200 en Store Merch, especializada en el manipulado de naranja y mandarina sin hoja.

Los acreedores no solo son entidades financieras. Algunos agricultores se quedaron sin cobrar cantidades que oscilan entre 14.000 y 400.000 euros. Mientras, los antiguos empleados siguen sin cobrar, pendientes de que el Fogasa culmine el procedimiento correspondiente. Hace un mes, representantes de los antiguos trabajadores mencionaron su impaciencia y su deseo de poder cobrar las cantidades resultantes de su vinculación a esta empresa.