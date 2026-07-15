¿Hasta cuándo durará el episodio de calor extremo en Castellón?

Castellón está viviendo estos días un nuevo episodio de calor. Los termómetros han sufrido un repunte y las máximas se han disparado hasta superar los 37 grados. Las temperaturas han sido tales que los modelos meteorológicos han activado varias alertas. Hoy, la provincia se encuentra en alerta naranja y se espera que el mercurio alcance los 40 grados en el interior sur.

Las altas temperaturas que sufre todo el territorio peninsular ya baten récords. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que la primera mitad de este verano ha sido la más cálida de la historia de España. Del 1 de junio al 15 de julio, los termómetros de la península han registrado valores 3,3 grados por encima del promedio, superando las temperaturas del verano 2024.

Pico cálido

Hoy los modelos prevén que las temperaturas alcancen el pico del episodio cálido. Así, los termómetros se dispararán a partir de las 13.00 horas, momento en el que las temperaturas podrán alcanzar valores próximos a los 40 grados. La Aemet ha activado varias alertas en la provincia: naranja en el interior sur y amarilla en el interior norte y el litoral de Castellón. De cara a mañana, los modelos no advierten de una nueva alerta en la provincia pero sí en el resto de la Comunitat Valenciana.

Temperaturas intensas

En la provincia, las temperaturas ya son extremas. Los termómetros registran valores de hasta 40 grados por el día y por las noches no bajan de los 20 grados. Para esta noche, el litoral castellonense mantendrá el mercurio por encima de los 25 grados, pudiendo alcanzar los 28. Estas temperaturas tórridas comenzarán a extenderse hacia el interior. Así, muchas localidades prelitorales superarán esta noche los 25 grados, con especial incidencia en el norte. En el resto de municipios se registrarán temperaturas tropicales, oscilando entre los 20 y 22 grados.

Para mañana, los modelos prevén un ligero descenso en las máximas. Aun así, los termómetros alcanzarán temperaturas muy intensas durante las horas centrales del día. Según Aemet, estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana:

Segorbe : 36 grados

: 36 grados Atzeneta del Maestrat : 36 grados

: 36 grados Bejís : 35 grados

: 35 grados Onda : 35 grados

: 35 grados L'Alcora : 35 grados

: 35 grados Azuébar : 34 grados

: 34 grados Benlloch : 34 grados

: 34 grados Les Coves de Vinromà: 34 grados

En el resto de localidades, el mercurio superará los 30 grados, excepto en algunas comarcas del interior, concretamente en Els Ports y el Baix Maestrat.

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Riesgo extremo

Además, hoy el Centro de Coordinación de Emergencia de la Generalitat Valenciana ha activado el nivel extremo de riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat. Por ello, es importante extremar la precaución.