El coste de la vida en Castellón sigue por encima de la media nacional: así evolucionan los combustibles, los alimentos o el turismo

Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de junio muestran estabilidad a nivel nacional, con una inflación que se sitúa en el 3,2%. En cambio, Castellón se mantiene por encima de esta media estatal, al repetir por segundo mes consecutivo un indicador del 3,3%.

Pese a este estancamiento, se detectan cambios en las tendencias de los principales grupos de productos. Los alimentos dan una tregua, al crecer apenas un 0,1% en el último mes, mientras que el apartado de energía se dispara un 12,3% durante este mismo periodo. Esto se debe al fin del IVA reducido para la electricidad y el gas, y a los continuos vaivenes de los carburantes como consecuencia de las tensiones en Oriente Próximo.

Rebajas y turismo

El inicio de la campaña de rebajas estivales también se nota en un descenso del 0,7% en los precios de la ropa y del 0,8% en el calzado. El efecto estacional se detecta, en sentido contrario, a la hora de ver los apartados relacionados con el turismo. El arranque de la temporada alta supone un aumento de la demanda, lo que significa un incremento de precios del 10,7% en el apartado de servicios de alojamiento, mientras que los paquetes turísticos crecen un 7,9%.

En cuanto a la vivienda, los alquileres se mueven apenas un 0,2% en la provincia en junio, aunque la evolución de los últimos 12 meses refleja que los arrendamientos han subido en Castellón un 4,6%, muy por encima de una media nacional del 2,5%.

Presión energética

Las perspectivas para julio son de un aumento de la inflación de la energía, debido al fin de los descuentos del IVA y a los vaivenes de los carburantes por el recrudecimiento de las tensiones internacionales en los últimos días. Un apartado que puede acabar trasladándose a otros sectores de la economía, con su consiguiente reflejo en el coste de la vida.