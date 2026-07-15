El mapa del calor sofocante en Castellón: Estos son los municipios que lideran los registros en plena ola
El interior sur de la provincia ha estado en aviso naranja este miércoles por altas temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles el aviso naranja en el interior sur de la provincia de Castellón por altas temperaturas. La situación meteorológica ha venido marcada por la calima (polvo en suspensión) en una jornada muy adversa en la Comunitat Valenciana, en la que es ya la tercera ola de calor en lo que llevamos de verano. No en vano, en la provincia de Valencia la alerta ha sido roja.
La sartén de la provincia
En la provincia de Castellón las máximas han alcanzado los 40º en el interior, según se desprende de la web de la Agencia Valenciana de Meteorologia. Así, la sarten del territorio castellonense se ha situado en Montanejos con 40º. Cerca se han quedado otras localidades del interior, como Cirat, que ha llegado a 39,9º, y Zorita, con 39º,6. En el top ten también se han situado Forcall, Segorbe, con 39º; así como Jérica y Viver (38,8), la Vall d'Almonacid y Morella con 38º.
Noche ecuatorial
Además, se ha vivido una noche ecuatorial en algunas localidades de la provincia, como es el caso de algunos observatorios de Peñíscola, Benicàssim o Castelló, que no han bajado de los 25º. En otros puntos del litoral, ha sido una noche tropical (más de 20º) en puntos del interior como Montanejos (20,9º).
Temperaturas más llevaderas
Mientras, la situación ha sido más llevadera en otros puntos del litoral castellonense. Las máximas más soportables se han dado en Peñíscola, Benicàssim, Orpesa, Almassora, Vinaròs o Burriana, en torno a los 29º-30º según AVAMET. En cambio, en el observatorio de Aemet de Castelló-Almassora han llegado a 34,3º.
Igualmente, las mínimas se quedaron el miércoles de madrugada en algunos puntos del interior norte en torno a los 15º, como Vilafranca, en el Pla de Morrosso, o en Fredes. Y entre 16-17º en zonas como Vistabella, Xodos, Benassal o Forcall, donde fue más fácil conciliar el sueño.
Riesgo de tormentas y reventones térmicos
Además de las altas temperaturas, con aviso naranja en el interior sur de Castellón y amarillo en el resto, Aemet advertía del riesgo de vientos muy fuertes y tormentas en Castellón. De hecho, el Consorcio Provincial de Bomberos ha pedido mucha precaución con la posibilidad de tormentas secas o de escasa precipitación para la tarde/noche del miércoles, especialmente en el sur de la provincia. Las tormentas, puntual y localmente, pueden llevar asociadas rachas muy fuertes de viento y granizo. No en vano, toda la provincia está en riesgo extremo de incendios.
Previsión para el jueves
El pico térmico se esperaba este miércoles. De cara al jueves, no se descartan tormentas en Castellón con carácter aislado y con menor intensidad. Además, en las zonas altas sigue la probabilidad de reducción de la visibilidad por la presencia de polvo en suspensión. Las máximas experimentarán un descenso salvo en Alicante y en el interior de Valencia, donde se mantendrán sin cambios. En Castelló se prevén 34º y en Montanejos, por ejemplo, 35º.
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