Nueva licitación del Estado en Castellón: estas son las obras previstas

El Ministerio de Transportes acaba de licitar la que es, por el momento, una de las principales inversiones en Castellón en el presente año. Tras haberse autorizado la medida en un reciente Consejo de Ministros, ya se ha abierto la licitación para el contrato de mantenimiento de carreteras en el norte de la provincia. La actuación tiene un coste estimado de 10,7 millones de euros.

Los viales incluidos son la carretera nacional N-340 entre los kilómetros 1.000 y 1.058, la N-232 entre los kilómetros 1 y 77, la N-232A en varios tramos entre los kilómetros 30 y 84, y la N-238 entre los kilómetros 1 y 9. En total, abarca 164,8 kilómetros de la red viaria provincial dependiente del Estado.

Plazos y duración

Las empresas interesadas en este procedimiento tienen de plazo hasta el 7 de septiembre para presentar sus ofertas. La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Según detallan desde el ministerio, se aplica un criterio mixto de conservación, con servicios y obras, con la finalidad de "ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y de la red y optimizar los recursos públicos". A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Conservación de carreteras

Se incluyen actuaciones como la gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a la explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

La licitación llega en un momento de reivindicaciones para la mejora de la red viaria. Desde la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana se puso de manifiesto la necesidad de destinar más recursos al mantenimiento de carreteras. Especialmente en la autopista AP-7, que desde la liberación de los peajes ha incrementado el tráfico pesado sin tener una dotación de mantenimiento adecuada a sus nuevas necesidades.

Otras inversiones

Por otro lado, a finales del pasado año se licitó otra actuación señalada en la provincia, como la rehabilitación de la autovía A-23 a su paso por Castellón, y que fue adjudicada en mayo por 14,2 millones de euros. En cuanto a la N-340, en abril comenzaron los trabajos de mejora a su paso por Orpesa. Una inversión de 28,5 millones de euros. En cambio, una obra en la N-232 a su paso por Morella sigue detenida tras haberse hallado problemas en los taludes, y a la espera de encontrar la solución técnica más adecuada.