Tras el debate
El PP de Castellón reivindica la gestión de Marta Barrachina que en tres años "logra transformar la provincia con la política útil"
Aguilella defiende que "hemos pasado de una Diputación que servía a las siglas del PSOE y Compromís, a dar servicio a los castellonenses"
“La política útil es la que sirve a los ciudadanos y es la que en tres años ha logrado transformar esta provincia de la mano de Marta Barrachina”. Así lo ha defendido el secretario general del Partido Popular de Castellón, Salvador Aguilella, después de que este martes su presidenta, Marta Barrachina, en calidad de máxima dirigente de la Diputación de Castellón, hiciera balance de su gestión en el marco del debate del estado de la provincia.
“La palabra que cumple es la que hoy resuelve los problemas de las familias e inyecta oportunidades y servicios para mejorar la vida de los ciudadanos”, ha manifestado el número dos del PPCS provincial. “Este modelo de gestión puso fin en 2023 a una etapa en la la Diputación servía a las siglas de PSOE y Compromís. Hoy los derechos de los castellonenses vertebran nuestras políticas y se defienden ante el Consell, el Gobierno de España y la Unión Europea. Porque lo primero, ahora sí, es nuestra provincia”.
"Se escuchan las necesidades de los pueblos"
En opinión de Salvador Aguilella, “el cambio que pidieron los castellonenses le sienta bien a nuestra tierra. Se han activado programas específicos que dan solución a problemas concretos. Porque se escuchan las necesidades de los pueblos que son protagonistas de una política que les hace grandes y que refuerza a Castellón”.
El cambio en la institución se ha traducido “en una gestión económica prudente e intachable, decidida a promover inversión y desarrollo y a exigir al Gobierno de España flexibilidad en la gestión y financiación justa”. “Lo que en otro momento se silenciaba, porque la prioridad era la lealtad a Pedro Sánchez, ahora se reivindica y se exige, con la cara bien alta, porque Castellón merece lo justo, no nos conformamos con menos”, ha concluido Aguilella.
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